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揮別核災陰霾 福島浪江町打造「氫能城」

編譯中心／綜合11日電
福島縣浪江町311震災重建，計畫打造成氫能城。町內建設一座福島氫能研究領域（FH2R），利用約6萬8000片太陽能板發電，運用光電化學反應分解水生產氫氣。（中央社）
福島縣浪江町311震災重建，計畫打造成氫能城。町內建設一座福島氫能研究領域（FH2R），利用約6萬8000片太陽能板發電，運用光電化學反應分解水生產氫氣。（中央社）

日本311大地震福島核災12周年，福島縣浪江町災後重建打造成「氫能城」，2020年建立一座全球最大型氫能研究場域，現在有移動式加氫車、賣菜氫能車、「氫能湯」可以泡澡。

2011年311地震後福島第一核電廠發生輻射外洩核災，浪江町全町2萬1434名居民撤村到他鄉。當局2017年3解除浪江町市中心地區的避難指示，但目前人口僅1940人，回流者不到核災前的一成。浪江町在重建計畫中以零碳和重建為兩大重點施政，希望蛻變成再生能源及零碳的先驅地。

氫能城計畫是由日本新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）與東芝能源系統、岩谷等企業合作在浪江町棚鹽產業區建造「福島氫能研究領域」（FH2R），2016至2017年度進行基礎研究；2017至2020年度實施系統技術開發；2019年10月完成系統建設開始試運轉；2020年7月進行實驗性質的示範運轉，輸送氫氣。

這是利用設於18萬平方公尺土地上約6萬8000片太陽能板發電20MW電力，運用光電化學反應分解水生產氫氣。平均每天氫氣產量相當於一般150戶家庭一個月的消費電力。FH2R所製造的氫氣還曾用於2020東京奧運暨帕運聖火傳遞的火炬燃料。

FH2R一旁有一座福島氫氣充填技術研究中心，開始研發針對大型車的充填氫氣、有關技量的技術研究，是日本境內第一座充填氫氣研發中心。

FH2R生產的氫氣用於燃料電池發電，2022年4月起，浪江町展開打造氫氣供應鏈的實證工作，將FH2R生產的氫氣運送到浪江町內的「需要氫氣據點」，做為電力、燃燒熱水、燃料電池車（FCV）的燃料，目前據點有泡熱水澡的設施「休憩村浪江」、照護設施「交流中心浪江」、復興事業現場事務所、浪江町公所（公用車用簡易型加氫站）。

不過工作人員介紹：「氫氣湯（日文是水素湯）指的是用氫氣所發出的電力來燒開水，千萬不要以為人可以泡在氫氣湯內，或誤會具有養顏美容效果。」

此外，為了方便居民購物買菜，大型連鎖超市永旺（Aeon）的「永旺浪江店」還推出運用氫能的移動販賣車，行駛於浪江町與南方的雙葉町之間，車身上寫著「水素（氫氣）在奔馳」，這種移動販賣車也開到鐵路JR雙葉車站前、「東日本大震災原子能災害傳承館」（雙葉町）附近。

浪江町為了加速氫能部署以及與國際城市、民間企業之間交流，日前加入美國能源部號召的氫能雙城倡議（H2 Twin Cities），浪江町町長吉田榮光預定5月來美國，與加州蘭卡斯特城（Lancaster）、夏威夷州夏威夷郡協商實現氫能社會的合作。

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