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揮別福島核災陰霾 浪江町打造氫能城

中央社／東京11日專電
福島縣浪江町311震災重建，計劃打造成氫能城。町內建設一座福島氫能研究領域（FH2R），利用約6萬8000片太陽能板發電，運用光電化學反應分解水生產氫氣。（中央社）
福島縣浪江町311震災重建，計劃打造成氫能城。町內建設一座福島氫能研究領域（FH2R），利用約6萬8000片太陽能板發電，運用光電化學反應分解水生產氫氣。（中央社）

日本311大地震福島核災12週年，福島縣浪江町災後重建打造成「氫能城」，2020年建立一座全球最大型氫能研究場域，現在有移動式加氫車、賣菜氫能車、「氫能湯」可以泡澡。

2011年311地震後福島第一核電廠發生輻射外洩核災，浪江町全町2萬1434名居民撤村到他鄉。日本政府於2017年3月31日解除浪江町市中心地區的避難指示，但目前人口僅1940人，回流者不到核災前的一成。

受到核災重創的浪江町在重建計畫中以零碳和復興（重建）為兩大重點施政，希望蛻變成再生能源及零碳的先驅地。

氫能城計畫是由日本新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）與東芝能源系統、岩谷等企業合作在浪江町棚鹽產業區建造「福島氫能研究領域」（Fukushima Hydrogen Energy Research Field, FH2R），2016至2017年度進行基礎研究；2017至2020年度實施系統技術開發；2019年10月完成系統建設開始試運轉；2020年7月進行實驗性質的示範運轉，輸送氫氣。

這是利用設於18萬平方公尺土地上約6萬8000片太陽能板發電20MW電力，運用光電化學反應分解水生產氫氣。平均每天氫氣產量相當於一般150戶家庭一個月的消費電力。FH2R所製造的氫氣還曾用於2020東京奧運暨帕運聖火傳遞的火炬燃料。

在FH2R的展示廳，浪江町公所產業振興課職員赤井春菜2月中旬對媒體說明時表示，FH2R位於浪江町棚鹽產業團地（區），原本是東北電力公司於昭和40年代計劃要興建核電能的地區，花了40年的時間完成土地收購等作業後，正打算興建核電廠時，未料遭遇311大地震福島核災，後來決定這一大片土地給浪江町運用。

她說，這片土地地處海拔20公尺高，沒遭到海嘯侵襲，但距離約1公里處的請戶一地就遭受大海嘯侵襲。

FH2R一旁有一座福島氫氣充填技術研究中心，開始研發針對大型車的充填氫氣、有關技量的技術研究，是日本境內第一座充填氫氣研發中心。

FH2R生產的氫氣用於燃料電池發電，2022年4月起，浪江町展開打造氫氣供應鏈的實證工作，將FH2R生產的氫氣運送到浪江町內的「需要氫氣據點」，做為電力、燃燒熱水、燃料電池車（FCV）的燃料，目前據點有泡熱水澡的設施「休憩村浪江」、照護設施「交流中心浪江」、復興事業現場事務所、浪江町公所（公用車用簡易型加氫站）。

離開FH2R設施，赤井引領媒體記者來到旅店「休憩村浪江」。她說：「氫氣湯（日文是水素湯）指的是用氫氣所發出的電力來燒開水，千萬不要以為是人可以泡在氫氣湯內，或誤會具有養顏美容效果。」

她說，除了燒熱水之外，浪江町也在町內進行實證工作，以鋪設在離地約5公尺高的柱上管線運輸氫氣。不過，這項工作有難題待克服，主要是現在城鎮為了美觀陸續進行「無電柱化」，運輸氫氣的柱上管線有礙觀瞻。

FH2R不遠處有一座移動式氫氣站Namienaji，這是將FH2R生產的氫氣儲存在專用卡車槽內，提供給燃料電池車（FCV）的加氫站，2022年5月移動式的加氫站開始供應氫氣；12月定置式加氫站也開始供應氫氣，浪江町希望能實現「氫氣地產地消」。

為了方便居民購物買菜，大型連鎖超市永旺（Aeon）的「永旺浪江店」還推出運用氫能的移動販賣車，行駛於浪江町與南方的雙葉町之間，車身上寫著「水素（氫氣）在奔馳」，這種移動販賣車也開到鐵路JR雙葉車站前、「東日本大震災原子能災害傳承館」（雙葉町）附近。

浪江町為了加速氫能部署以及與國際城市、民間企業之間交流，日前加入美國能源部號召的氫能雙城倡議（H2 Twin Cities），浪江町町長吉田榮光預定5月赴美國，與加州蘭卡斯特城（Lancaster）、夏威夷州夏威夷郡協商實現氫能社會的合作。

福島縣知事內堀雅雄在311震災12週年前夕對媒體說明福島的光與影，介紹福島現況。他說，311震災與核災發生後，福島被認為是「災區」、「核災之地」，但他希望將福島變成「希望之地」、「復興之地」，為福島打造新的驕傲。

日本311大地震福島核災12週年，福島縣浪江町災後重建計畫打造成零碳城、氫能城，...
日本311大地震福島核災12週年，福島縣浪江町災後重建計畫打造成零碳城、氫能城，2020年建立一座全球最大規模的「福島氫能研究領域」（FH2R），研製氫能。（中央社）
福島縣浪江町有一座移動式氫氣站Namienaji，運用福島氫能研究領域（FH2R...
福島縣浪江町有一座移動式氫氣站Namienaji，運用福島氫能研究領域（FH2R）生產的氫氣儲存在專用卡車槽內，提供給燃料電池車（FCV）加氫。（中央社）
福島縣浪江町「休憩村浪江」是住宿設施，運用福島氫能研究領域（FH2R）生產的氫氣...
福島縣浪江町「休憩村浪江」是住宿設施，運用福島氫能研究領域（FH2R）生產的氫氣燒熱水供應旅客泡澡。這裡的泡澡湯稱水素（氫氣）湯。（中央社）

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