以文化與美食力推觀光 法國業者：台灣充滿寶藏

交通部觀光局和台灣觀光協會10日前進法國巴黎辦理觀光推廣會，以不同文化體驗為主軸。圖為油紙傘彩繪師曾炎輝帶領與會者體驗客家紙傘彩繪的奧妙，許多人爭相嘗試。（中央社）

疫後全球解禁觀光 復甦，台灣觀光局重回歐洲，邀台法旅遊業者、媒體齊聚巴黎，媒合推廣台灣旅遊，並以美食 、文化體驗與藝文沉浸式介紹，與會者大呼台灣帶來驚喜、充滿寶藏，令人期待造訪。

台灣觀光推廣列車睽違三年再回歐洲，繼參加全球第一大旅展柏林旅展（ITB）後，交通部觀光局和台灣觀光協會於當地時間10日前進法國巴黎辦理觀光推廣會，豐富文化、美食與藝術體驗讓與會者驚艷。

影片來源：YouTube

10日推廣會邀集多個台灣旅行社、航空公司，與法國當地旅遊業者、媒體媒介、交流，推廣台灣觀光。

活動以台灣藝術文化及飲食為亮點，除經典鳳梨酥和以噶瑪蘭威士忌為基底、台灣高山烏龍入酒的特調外，也有由台北市定古蹟茶館紫藤廬巴黎姊妹店丹木青丘專業侍茶師介紹台灣茶藝，以及客家油紙傘彩繪的文化體驗。

駐法代表吳志中致詞時表示，台灣山水秀麗、自然資源值得世界探索，且與法國共享民主自由普世價值。

他說，台灣擁有多元文化，不僅有原住民族，歐洲、日本與新近的東南亞移民文化也在台灣留下印記，且台灣保存了最真實、細膩的中華文化，「中國屬於台灣，是台灣的一部分」。

交通部觀光局駐德國台北觀光辦事處主任謝長明向中央社表示，法國是充滿爛漫人文的國度，希望能藉活動呈現台灣的文化特色，以「文化觀光」為主軸，參與者也對文化體驗感到非常驚喜。

近日法媒相繼報導台灣正規劃發放新台幣5000元（162.3美元）消費金給外國遊客。謝長明指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 解禁後，世界各地都在積極吸引觀光客回流，消費金「希望能鼓勵更多國外遊客造訪台灣；這樣的措施不為別的，就是希望能有乘數效果，未來能嘉惠台灣本地商家，也讓台灣經濟受惠」。

特來與台灣旅行社進行媒合的葛梅斯（Delfina Araujo Gomes）為世界最大線上旅遊集團eDreams ODIGEO的商務開發經理，且是2位現場抽到來回台灣機票的幸運兒之一。

她告訴中央社，由於不少客戶對台灣有興趣，「所以我很好奇，想透過台灣人的介紹來探索這個目的地」。

提及台灣印象，她說：「我對台灣的印象是個民主、自由與友善的國家，就如剛才台灣大使所說，中華文化的『心』落在台灣；所有所謂華人國家能得到的最好款待就在台灣，想發掘中華文化的最好版本，就必須到台灣。」

被問及最期待體驗台灣的哪一部分，葛梅斯笑著表示：「我這個人超愛美食，對我來說，了解一國文化就要透過美食與人民。」

葛梅斯說，公司正在推廣台灣，效果很好，「台灣的能見度提升非常多，除了我們行銷推廣外，也有許多媒體談論。我們看到台灣觀光已經重拾疫情前的氣勢，甚至突破過去，他們祭出策略，這是很棒的宣傳，能成功超越觀光關鍵年2019年」。

法國24台（France 24）特約記者、國際耐力自行車賽事Bikingman的影像負責人費瑞拉（Cedric Ferreira）2019年曾為了賽事造訪台灣5天，「台灣真是個令人驚喜的發現，歐洲人對這座島嶼了解甚少。台灣有許多寶藏，我發現了山嶽、大海、熱情的民眾與美食。這一週內只有美好的驚喜，是我銘記的回憶，非常希望能再造訪台灣」。

他最愛太魯閣國家公園，「許多自行車選手都說這是世界最長的濱海上坡，短短幾公里就有不同的風景，從下方的峽谷開始，逐漸往上，氣候、植被都改變，是很難忘的體驗」。

費瑞拉向記者表示，在台灣舉辦國際運動賽事，例如BikingMan，也是向全球宣傳台灣的一種方式，讓台灣擁有正面聲譽，某種程度上保護台灣面對外在威脅。

觀光推廣會活動精彩，不僅邀請至歐洲駐地創作的台灣舞團「小事製作」攜手台法舞者合作演出，也有BarMood酒吧的世界級調酒師黃文聖表演花式調酒，引得觀眾驚呼連連。