德國槍案7死悲劇 兇嫌合法擁槍、1月遭舉報精神不穩

德國漢堡市一處教會9日傳出槍擊案，造成至少7死8傷悲劇。美聯社

德國 漢堡市一處教會9日傳出槍擊案，造成至少7死8傷悲劇，死者包括一名未出生的胎兒，槍手犯案後飲彈自盡。據了解，警方今年1月就接獲舉報，稱兇嫌心理狀況堪憂，但警方上門關切時，兇嫌說服警方讓他留下槍枝，未料兩個月後慘案發生。

衛報報導，德國武器管制當局1月收到一封匿名信，稱35歲的兇嫌菲利浦（(Philipp Fusz）精神狀況不穩，且似乎對前教會成員不滿，警方登門關注後未發現異樣，因此認定沒有合法理由取走菲利浦的槍枝。

這名被當媒體證實為從事商業顧問業的菲利浦，自去年12月以來，以射擊運動員 身份獲得持槍執照，並合法擁有一把Heckler & Koch P30手槍。但在今年1月，有匿名信暗示他可能患有未確診的心理疾病，且他表示對「宗教成員或耶和華見證人及其前雇主特別憤怒」。

菲利浦9日在漢堡市大博斯特爾區（Gross Borstel）一處「耶和華見證人」教會聚會所開槍濫射，造成6男2女命喪槍下，均為德國籍，年齡介於33歲至60歲，還有一名死者是未出生的胎兒，但其母親倖免於難。另造成8人受傷。

漢堡市國家安全負責人拉祖武維特（Thomas Radszuweit）表示，菲利浦曾為「耶和華見證人」成員，大約1年半之前離開教會，顯然與其他人相處關係不佳。

據了解，警方在今年2月7日上門關切菲利浦時，他很合作，並說服警方毋須擔心，當時僅因未將武器未妥善存放，而被口頭警告。

漢堡市警察 局長梅耶（Ralf Martin Meyer）在記者會上說，犯嫌沒有犯罪紀錄，因此當時警方並無合法理由取走他的槍枝。