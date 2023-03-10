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短評／第四棒對決第八棒 關於日韓峰會的一個棒球經典賽比喻

編譯張佑生
南韓總統尹錫悅（左）2022年11月13日在東協峰會的東亞峰會上與日本首相岸田文雄（右）握手。（美聯社）
南韓總統尹錫悅（左）2022年11月13日在東協峰會的東亞峰會上與日本首相岸田文雄（右）握手。（美聯社）

世界棒球經典賽火熱開打，日、韓之戰最終由日本以13:4大勝。另一件日韓間的大事發生在外交層面：南韓總統尹錫悅16日將訪問日本，並與首相岸田文雄舉行會談。

南韓《中央日報》巡迴特派員兼東京總局長金玄基，日前寫了一篇評論，標題用棒球比賽的第四棒對第八棒，比喻韓日峰會。

接近尹錫悅的人士說，尹錫悅每次一講起話來就滔滔不絕，強勢主導場面。用棒球比賽作比喻，尹錫悅是投手、第四棒、總教練，三位一體，

自民黨參院幹事長世耕弘成稱岸田像是球隊的「二壘手、第八棒」，不怎麼引人注意，注重團隊合作，默默做好自己的工作。巧的是，岸田讀高中的時候在校隊就是第八棒、二壘手。善於傾聽他人意見，讓對方盡情表達，是岸田自豪的特點。

憲法規定只能做一任的尹錫悅，不顧國內民意強烈反對，逕自宣布與日本就日據時期在朝鮮半島強徵勞工的案件達成協議，「面子」做給日本，「裡子」（賠償金）由南韓自行負擔。南韓國內民族主義傾向強烈的人士痛批，尹錫悅「喪權辱國」。

回到棒球比賽。金玄基認為，當韓、日之戰（對強徵勞工賠償問題的爭議）陷入僵局、球員氣力放盡時，尹錫悅有三個選擇：第一，即使被罵到臭頭，仍快速完成比賽，準備下一場賽事。第二，退賽。第三，絕不放棄、力拼到底。

在宣布韓、日達成協議後，「投手、第四棒、總教練」顯然已經做出選擇；責任與後果，自然也是由尹錫悅本人承擔。

尹錫悅宣布達成協議，華府表示肯定，並早一天宣布邀請尹錫悅進行國是訪問、與總統拜登會談，可以視為「獎勵」。美日韓在東北亞結盟，南韓注定是「小老弟」（junior partner）。歸根究柢，這場賽局中真正的「投手、第四棒、總教練」，應該也不是尹錫悅。

南韓 日本 勞工

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