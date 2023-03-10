311核災將滿12年 日本福島核廢水將排入海洋 漁民擔憂

福島第一核電廠的核廢水貯存槽。 （路透）

日本 311大地震 將在今年3月11日屆滿12年，當時因地震受損發生核子事故的福島第一核電廠，近期將開始將處理過的上百萬噸核廢水排入海洋。附近漁民擔心，這將影響他們好不容易漸漸恢復的生計。

日經新聞報導，311大地震重創福島核電廠冷卻系統十多年來，東京電力公司以每天都灌水進去以避免過熱，每天產生約100噸具放射線的廢水，現在廠區安置了大約1,060個存放廢水的水槽。衛報指出，迄今已累積了130頓核廢水，足以注滿500座奧運標準游泳池。

日本首相岸田文雄日前表示，這些廢水預計春季到夏季排入海洋。雖然這些廢水經過處理，但氚等輻射物質仍會存在，要排入海洋之前，當局也會把輻射物質稀釋到國際認可的標準之下，但還是不能說服懷疑者。

電廠北方55公里的新地町漁民Haruo Ono說，「12年了，現在漁獲價格正有起色，我們終於盼到生意好轉…沒想到他們這時候提出要排放廢水。我們又要回到起點，真是令人無法忍受。」

東電銲日本政府都強調，處理過的廢水是安全的。路透報導，雖然氚這種同位素被認為是無害的，鄰近區域的農漁民仍擔心，排放廢稅會扼殺他們這些年來努力重建的聲譽。

為了安撫當地居民，日本政府2022年度撥出500億日圓（3.67億美元）預算成立基金，用以支持漁民。同時，也為排放廢水後消費信心受到負面影響的其他工商業，成立一檔300億日圓的基金。

日經分析，這次排放福島核廢水，象徵日本老舊核電廠全面除役的開端，是日本未來核電能否成功轉型發展的關鍵試煉。日本內閣2月通過國家綠能 轉型基本政策，包括建立新式核電廠取代舊廠。