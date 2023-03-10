蓋洛普最新民調：近6成韓人反對尹錫悅二戰徵用工解決方案

南韓在野黨和民間團體7日在國會前反對南韓政府提出的二戰韓籍徵用工解決方案，並批評是對日本的「屈辱外交」。（美聯社）

根據民調 公司「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）10日公布的1項最新調查，近百分之60的南韓 民眾，反對該國政府6日提出的二戰韓籍工人遭日本 強徵問題解決方案。該調查信心水準為百分之95，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

該民調機構自8至9日調查全韓1002名受訪者，百分之59選擇「鑑於日方未道歉和賠償，因此反對」；百分之35選擇「為韓日關係與國家利益，因此贊成」；百分之6不置可否。

蓋洛普韓國表示，「肯定（南韓）總統尹錫悅施政」的受訪者及「執政黨『國民力量』支持者」，大多贊成尹政府這次提出的第三方代賠方案。其他大多數受訪者則反對。

至於未來的韓日關係，百分之31選擇「即使韓方做出部分讓步，也要儘快改善」；百分之64選擇「日方態度不改變，就沒必要急於改善」。

在日本政府對日韓歷史問題的態度上，僅百分之8選擇「反省中」；多達百分之85選擇「沒反省」。

根據前述解決方案，南韓行政安全部「日帝徵用工受害者支援基金會」將代為支付2018年南韓法院判決定讞的十五名徵用工受害者賠償金與利息，尚未做出終審判決的徵用工案件亦將比照辦理，資金來源將優先運用浦項鋼鐵、韓菸人蔘和韓國電力等16家因1965年日韓「請求權協定」獲益的韓商捐款。