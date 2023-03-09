土耳其強震 狗媽媽困瓦礫堆28天生下3幼犬

土耳其強震後第28天，杜賓犬席拉(Sila)從一棟倒塌大樓中被救出，主人驚喜看到廢墟中出現的不是1隻狗而是4隻狗。（取材自推特）

土耳其強震後第28天，在南部災區哈泰省(Hatay)一棟倒塌大樓中，杜賓犬席拉(Sila)的主人驚喜看到廢墟中出現的不是1隻狗而是4隻狗。

路透報導，凱伊夫利(Kadir Keyifli)表示，他曾向當地救難隊尋求協助，將他2歲半大的狗救出瓦礫堆，但沒有人有辦法進入這處廢墟。

一個名為米亞可(Meyako)的地區動物救難隊6日前來幫助他。在數小時的救援工作後，他們成功抵達席拉被困住的地下室，並看到她不僅在地震 近1個月後依然倖存，而且還生了3隻小狗。

一名救難人員在找到席拉時問她，「你在這裡喝什麼？吃了什麼？3隻都是你生下的嗎？」

凱伊夫利在米亞可分享的一段影片中開心表示，「我的狗在1個月後被救出了，感謝老天」，他說席拉得以存活並生產，都要感謝留在地下室的一大袋狗飼料。

席拉跟她的幼犬被帶到附近城市阿達那(Adana)接受治療。救難隊員表示，狗媽媽看起來非常瘦弱，但除此之外可以獨立行走。

土耳其南部及敘利亞北部接壤地區，在當地時間2月6日清晨發生規模7.8強震，造成的死亡人數已接近5萬2000人。