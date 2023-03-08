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法國退休金改革罷工愈演愈烈 衝擊發電、運輸

編譯黃淑玲／綜合外電
法國7日進入全國罷工的第六天，抗議人士舉的牌子上寫著：「你不能用催淚瓦斯解決社會問題」。（路透）
法國7日進入全國罷工的第六天，抗議人士舉的牌子上寫著：「你不能用催淚瓦斯解決社會問題」。（路透）

法國工會抗議退休金改革而發起的罷工行動愈演愈烈，7日造成電網供電大減，燃料運輸與煉油廠作業也被打亂，工會表示罷工將延續到8日，還矢言要讓全國陷入停頓，迫使總統馬克宏放棄改革。

馬克宏目前提出的退休金改革方案，要將最低退休年齡由62歲提高到64歲，同時工作年資必須滿43年才能領到全額年金，引發工會近來發動罷工。

最新一起抗爭為128萬人在7日走上街頭，為今年來第六起抗議退休金改革的活動，參加人數也是迄今最多，工會表示，這場罷工將持續到8日。

法國電力公司（EDF）說，由於工作人員參加罷工，合計核能發電、火力與水力發電，共減少供電9.9 GW。根據電網營運商RTE的資料，這相當於正常總發電量的18%，使得法國必須緊急向鄰國進口電力。

煉油廠的作業方面，作風強硬的CGT工會表示，道達爾能源（TotalEnergies）和埃索（Esso）的煉油廠運作和運輸都受到影響，指稱「燃料生產減少」。但埃森發言人說，運輸確實6日傍晚開始因罷工被卡住，預期受阻時間會是48小時，但不影響生產，「埃森將竭盡所能維持客戶供給，降低罷工行動產生的不良後果」。

道達爾則是表示，旗下加油站不缺燃料，但有64%員工7日加入罷工。

為了對國會議員施壓，工會開始改變罷工戰術，公共運輸、卡車司機與核電廠技術員工會將持續輪流罷工，不再像1月時只罷工一天。工會幹部誓言要讓法國停頓，才能迫使馬克宏放棄他的退休金改革計劃。7日全法國四分之三的火車班次取消，航空公司也大約取消了三分之一的航班。

罷工 退休金 馬克宏

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