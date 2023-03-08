波索納洛涉及320萬珠寶醜聞 恐延後自美返回巴西

巴西前總統波索納洛因先前涉嫌非法攜帶價值320萬美元的珠寶返回巴西而面臨刑事調查，可能導致他延後返國。（Getty Images）

巴西 前總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）滯留美國，消息人士說，波索納洛因先前涉嫌非法攜帶價值320萬美元的珠寶返回巴西而面臨刑事調查，可能導致他延後返國。

路透社報導，巴西司法部長迪諾（Flavio Dino）6日命令警方調查此事。波索納洛去年競選連任失利後，就自我放逐到美國。

2021年10月，巴西海關官員在聖保羅/瓜魯柳斯國際機場（Sao Paulo/Guarulhos International Airport）扣押沙烏地阿拉伯政府送給波索納洛和其妻子蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）的奢華珠寶。

巴西人僅可攜帶價值1000美元的商品或禮品入境，任何價值高於這個標準的物品都須繳納高額稅金。

當地媒體報導，波索納洛政府多次試圖透過官員討回那些珠寶，但都沒有成功。

消息人士昨天說，波索納洛政府官員發了一連串的信，要求停止扣押珠寶，讓這起事件變得更為複雜。他們還說，其中一封信是波索納洛去年12月任期結束前兩天啟程前往美國前夕發出。

波索納洛曾表示，他打算本月返回巴西領導反對派，並針對指稱他煽動今年1月8日首都巴西利亞暴動的指控，為自己辯護。當時，波索納洛的支持者擅闖多棟政府大樓。

波索納洛還說，他計劃2026年再次競選總統。

波索納洛在去年10月30日總統大選中敗給左翼對手魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。波索納洛在投票前數月間對選舉制度提出毫無根據的質疑，形成一股否定選舉的強大力量。

波索納洛抵達佛羅里達州後，有人看到他與支持者打招呼、在速食店用餐，並在保守派的會議中發表談話。他一直不為返回巴西訂出明確的時間。

波索納洛持國家元首和其他政府官員專屬簽證 入境美國，然後申請6個月的旅遊簽證。由於他已無公職在身，較難避免法院命令的搜查和扣押等措施。

波索納洛的兒子、聯邦參議員福拉畢歐（Flavio Bolsonaro）今天稍早在推特發文說，他的父親將於3月15日返回巴西；但他很快刪除了貼文。

福拉畢歐後來推文說，「我要為先前的發文致歉，可能是我太想他了」，並補充道，波索納洛返回巴西的日期「有可能，但還不確定」。