禽流感傳播所致 秘魯海灘驚見「逾3400隻海獅死亡」

根據秘魯國家保護區的數據，在全球爆發禽流感期間，該國已經有數千隻海獅因為該病毒而死亡。（路透）

根據秘魯國家保護區（SERNANP）的數據，在全球爆發禽流感 期間，該國已經有數千隻海獅因為該病毒而死亡。

CNN報導，名為H5N1的高傳染力禽流感侵襲世界各大洲並在多個物種中傳播。祕魯於2022年11月下旬首次出現有關禽流感的報告，SERNANP表示迄今至少有6.3萬隻鳥類死於禽流感、其他物種的死亡數也在上升。

值得注意的是，SERNANP表示已有至少3487隻海獅死於禽流感、佔秘魯海獅總數的3%以上，此外還記錄5起與禽流感有關的海豹死亡事件。秘魯獸醫賈拉（Javier Jara ）指出「我們記得去年最初是從鵜鶘開始傳染，現在正影響這些海洋哺乳動物」。

秘魯當局針對此情況敦促民眾避免與野生動物接觸。據悉，自2022年底以來，科學家已在美國鴨子、海鷗、鵝、鷹和貓頭鷹等100多種野生鳥類身上檢測 到禽流感，另外包括熊、狐狸、山貓、浣熊和海豚身上也被發現感染此病毒。

雖然目前已經出現少數人類感染病例，但世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）上個月曾表示「人類面臨的風險仍然很低」。