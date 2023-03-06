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全球最強護照 阿拉伯聯合大公國從32名躍升第一

編譯田思怡／綜合5日電
根據美國稅務及移民諮詢公司Nomad Capitalist發布的護照排行榜，阿拉伯聯合大公國從去年並列第32名，一躍為第一名。圖為杜拜藝術博覽會。（Getty Images）
根據美國稅務及移民諮詢公司Nomad Capitalist發布的護照排行榜，阿拉伯聯合大公國從去年並列第32名，一躍為第一名。圖為杜拜藝術博覽會。（Getty Images）

美國CNBC報導，根據一項新評選指數，阿拉伯聯合大公國（UAE）擠下盧森堡，成為全球最強護照。

根據美國稅務及移民諮詢公司Nomad Capitalist發布的護照排行榜，阿拉伯聯合大公國從去年並列第32名，一躍為第一名。

不同於其他護照排名僅著重於護照持有者享有的免簽證特權，「Nomad2023護照指數」評估五大因素，且每項因素的權重不同，包括免簽地區的數量、公民納稅、全球對此國家的觀感、是否願意接受雙重國籍及個人自由程度，前2項權重分別占50%、20%，後3項各占10%。

Nomad Capitalist指出，阿聯躍升第一名的關鍵在於享有最多地區免簽(181地區)、公民不必繳所得稅、在世界舞台的能見度增加，這些因素吸引日益增長的世界公民。

獲評為第2至10名的護照依序為盧森堡、瑞士、愛爾蘭、葡萄牙、德國、捷克、紐西蘭、瑞典、芬蘭及荷蘭。

台灣則從第69名後退至72名，亞洲國家中以南韓的21名排名最前，其次是新加坡的第30名，日本排名第38。新加坡從去年的第9名降至30名，南韓也從第12名降至21，日本從18名倒退至38。

新加坡 指數 南韓

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