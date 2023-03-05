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慶世界同志驕傲節 澳洲總理領5萬人遊行穿越雪梨大橋

中央社／雪梨5日綜合外電報導
在澳大利亞雪梨舉行的2023年世界驕傲節，人們身著彩虹旗和五顏六色服裝，擁簇著穿過雪梨港灣大橋，爭取平等。（路透）
在澳大利亞雪梨舉行的2023年世界驕傲節，人們身著彩虹旗和五顏六色服裝，擁簇著穿過雪梨港灣大橋，爭取平等。（路透）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天帶領5萬名民眾一起遊行穿越雪梨港灣大橋（Harbour Bridge），以慶祝世界同志驕傲節的最後一天。

今天上午，身著彩虹旗和五顏六色服裝的群眾擁簇著穿過大橋，往左邊看，映入眼簾的是雪梨地標歌劇院。

艾班尼斯說：「這正是一個偉大的慶祝活動，象徵眾人齊聚一起、團結，這就是橋梁的作用。」

艾班尼斯表示：「在過去的17天裡，是個偉大的團結時刻，並且慶祝澳洲社會的多樣性，同時也向世界傳達了一個訊息，也即我們因此而變得更加豐富多采。」

雪梨是南半球第一個舉辦世界驕傲節（WorldPride）的城市，這是慶祝LGBTQIA+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人及無性戀等）的全球性節日。

為期17天的節日，適逢澳洲通過婚姻平等法5週年。

電影「侏羅紀公園」（Jurassic Park）男主角山姆尼爾（Sam Neill）在遊行隊伍中說：「我很自豪能與我如此熱愛的社群一起遊行，並慶祝事情有如此長足進展。」

從澳洲西部伯斯（Perth）趕來參加遊行的民眾狄克森 （Sharlene Dixon）說，見到領頭遊行的「78人組」，她感動得流下了眼淚。這78人組是由曾參加1978年首屆雪梨同性戀嘉年華會的人所組成。

她說：「我在遊行隊伍中，看著他們，流下了眼淚。他們所做的一切，以及我們能有今天，這一切都很棒。我能夠娶我的妻子並過上正常生活，可以這麼說，所以這非常棒。」

遊行 澳洲 同性戀

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