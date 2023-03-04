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哥倫比亞有「古柯鹼河馬」 當局為控制數量 下一步計畫曝光

編譯周辰陽／即時報導
哥倫比亞安提奧基亞省省長表示，計畫把境內數十隻的「古柯鹼河馬」空運至印度與墨西哥的新家，藉此控制這一個蓬勃發展的河馬群。（美聯社）
哥倫比亞安提奧基亞省省長表示，計畫把境內數十隻的「古柯鹼河馬」空運至印度與墨西哥的新家，藉此控制這一個蓬勃發展的河馬群。（美聯社）

CNN報導，哥倫比亞安提奧基亞省（Antioquia）的省長表示，計畫把境內數十隻的「古柯鹼河馬」（Cocaine hippos）空運至印度墨西哥的新家，藉此控制這一個蓬勃發展的河馬群。

根據報導，「古柯鹼河馬」是已故大毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）私人豢養的河馬後代。據哥倫比亞政府表示，現在有130至160隻的河馬，分布範圍遠遠超出了他的納普勒斯莊園（Hacienda Napoles）前牧場。

報導指出，當地一開始只有1隻公河馬與3隻母河馬，屬於艾斯科巴於1980年代所累積的奇珍異獸收藏。隨著他在1993年死亡，當局重新安置了大多數的其他動物，但因為河馬太難運輸，也就沒有加以遷移。

當局表示，河馬群自那時起開始迅速繁殖，沿著馬格達萊納河（Magdalena River）流域擴大活動範圍，現在構成了環境挑戰，令附近的居民感到擔憂。《自然》期刊的一篇研究更警告，這群河馬的數量可能在20年內膨脹到1500隻。

有關單位之前曾試圖利用閹割與避孕鏢（contraceptive darts）「注射」來控制河馬群數量，但避孕措施取得的成效有限。納普勒斯莊園所在的安提奧基亞省省長加維里亞（Aníbal Gaviria）日前推文表示，現在有計畫將其中70隻公河馬與母河馬轉移到印度與墨西哥的自然保護區。據報導，60隻河馬將運往印度，10隻河馬則運往墨西哥。

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