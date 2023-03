世衛籲各國分享疫情起源資訊 強調未摒棄溯源

世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

美國有關單位日前再次聲稱COVID-19疫情 源於病毒從中國實驗室外逸。世衛 今天敦促各國公布手中所知COVID-19起源的資訊,並說世衛並未放棄調查疫情起源的計畫。

法新社報導,美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)2月28日告訴福斯新聞(Fox News)電視台,說FBI如今的評估是,COVID-19疫情來源「最有可能是來自武漢的潛在實驗室事故」。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)說:「若任何國家掌握疫情起源的相關資訊,有必要向世衛和國際科學界分享。」

「這麼做並不是為究責,而是為促進我們對這場疫情是如何開始的瞭解,如此一來,我們才能對未來的流行病和大規模疫情做好防範、備戰和因應工作。」

他並告訴媒體:「世衛並未放棄任何查出COVID-19疫情起源的計畫。」

2021年,聯合國旗下的世衛組織成立「新病原起源科學諮詢小組」(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens, SAGO),要繼續調查COVID-19疫情起源。

譚德塞也說,世衛持續敦促中國在分享數據方面保持透明、執行必要調查後分享調查結果,還說他已藉多次機會致函中國領導階層並與對方交談。

「在水落石出前,病毒起源的所有假設仍都在討論範圍。」