世衛敦促各國 提供COVID-19冠狀病毒起源資訊

世衛秘書長譚德塞敦促所有國家，披露對COVID-1冠狀病起源的所有資訊。（路透）

世界衛生組織(WHO)3日敦促所有國家，披露他們對COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)起源的所有資訊。

央廣報導，美國聯邦調查局(FBI)局長瑞伊(Christopher Wray)日前表示，FBI判斷，COVID-19大流行可能是源自中國武漢實驗室的病毒外洩。但中國已強烈否認。

2019年底，中國武漢最先爆發COVID-19疫情 ，而在武漢，設有一個病毒研究實驗室。中國官員憤怒的地否認美國聯邦調查局的說法，稱這是對北京的誹謗。

世界衛生組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)說：「如果任何國家掌握有關COVID-19疫情起源的資訊，就必須與世衛 組織和國際科學界分享這些資訊。」

譚德塞說，「這不是為了追究責任，而是為了增進我們對這場大流行如何開始的理解，以便我們能夠預防、準備和應對未來的流行病和大流行」。譚德塞告訴記者：「世衛組織沒有放棄任何確定Covid-19起源的計畫」。

世衛組織在2021年成立「新型病原體起源科學顧問團」(Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens，SAGO)，以調查疫情起源。

譚德塞表示，「世衛組織持續呼籲中國在共享資訊方面，保持透明，並進行必要的調查，分享結果」。譚德塞強調，他曾多次與中國最高領導人進行書面或面對面交談。

譚德塞指出，所有關於病毒起源的假設，都擺在枱面上。但他說，起源研究的政治化，已使科學工作變得更加困難，使世界變得較不安全。