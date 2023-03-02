時隔四年 南韓中小學舉行無口罩實體開學典禮

南韓中小學2日迎來4年的首次實體開學典禮。（美聯社）

韓國國際廣播電台2日報導，南韓各地中小學時隔四年舉行無需佩戴口罩 的實體開學典禮。

另外，新冠自我診斷應用程序強制登記、體溫檢測 、就餐區隔欄設置等規定也均放寬或取消。不過課間開窗換氣、日常消毒等基本防疫 措施則得到保留。

南韓全國中小學2日舉行了無需佩戴口罩的開學典禮，開始新學期。這是自2019年3月以來首次在口罩令解除的情況下舉行線下開學典禮。

2020年新冠疫情暴發後，各級學校直到4月中旬後才舉行線上開學典禮。2021年、2022年的開學典禮則在採取強制性口罩令、保持社會距離防疫措施的情況下舉行。

為了配合恢復日常的基調，學校防疫系統也做出了調整。到校前新冠自我診斷應用程序義務登記措施被放寬，只有在出現新冠疑似症狀、迅速抗原檢測呈陽性或因同居家人確診而接受核酸檢測的情況下建議登記。

體溫檢測、學校就餐區隔板設置等強制性措施也被取消，改為由校長決定。隨著今年1月底室內口罩禁令解除，校園內是否佩戴口罩由本人自行決定，不過校車內仍須佩戴口罩。此外，課間換氣、運營有症狀者臨時觀察室等基本防疫措施則得到維持。

教育部將自2日起的兩週指定為「學校防疫特別支援期」，將為學校提供防疫人員、防疫物資等方面的支援，並確保新防疫方針在現場得到落實。

以2日0時為準，南韓新增7561例新冠確診病例，是去年6月底以來的最低值。