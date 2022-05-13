WHO：歐洲逾200萬染疫死 Omicron變異株已入侵十多國

歐洲長期以來是疫情重災區，目前病歿人數已超過200萬。圖為義大利米蘭大教堂廣場。(路透)

世界衛生組織（WHO ）今天表示，歐洲長期以來是新冠肺炎疫情 重災區，目前病歿人數已超過200萬。WHO歐洲地區共有53個國家和地區，包括若干中亞國家。

WHO發表聲明說：「WHO歐洲地區國家的COVID-19死亡人數已超過200萬人，跨越了一道毀滅性的里程碑。」根據WHO，歐洲地區登記的2億1822萬5294起病例中，已有200萬2058人病亡；全球疫情最嚴重的國家美國，則已有100萬人以上病逝。

另一方面，經過3月頭兩周疫情復燃後，如今歐洲染疫人數正在下降。過去7天內，新增病例和死亡病例分別下降26%和24%。在最初實施防疫限制措施兩年多後的現在，多數歐洲國家已經鬆綁遏制新冠病毒傳播的限制措施。

另據CNBC報導，上月在南非發現的Omicron 病毒亞型變異株「BA.4」和「BA.5」，分別已擴散至十多個國家。世衛新冠疫情技術負責人范科霍芙在WHO社群平台的問答中說，BA.4病毒已蔓延至少16個國家，累計病例將近700起；BA.5則在至少17個國家現蹤，累計300多件病例。

范科霍芙表示，儘管這兩種Omicron亞型變異株的重症風險比原始Omicron更低，但傳染力看來更強。

根據WHO的報告，奧地利發現超過36起BA.4病例，英國有24例、美國及丹麥分別有17例，而比利時、以色列、德國、義大利、加拿大、法國、荷蘭、澳洲、瑞士和非洲波札那都通報個位數的BA.4病例。

至於BA.5疫情，葡萄牙出現約57起病例，德國有52例、英國17例；香港、澳洲、美國、法國、丹麥、奧地利、比利時、以色列、挪威、巴基斯坦、西班牙及瑞士則不到10起。

該報告指出，目前感染BA.4、BA.5的人數不多，但是「明顯的地理傳播（趨勢），顯示這些變異株已成功擴散」。