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歐洲再現新變種病毒 專家：Delta及Omicron重組而成

記者羅印冲/即時報導
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。新華社
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。新華社

世界衛生組織專家證實在多個國家發現新變種病毒，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，目前觀察到，新變種病毒由Delta AY.4型和Omicron BA.1型重組，主體是Delta病毒株，次蛋白部分主要由Omicron病毒株組成。

香港01報導，吳尊友表示，目前主要是歐洲幾個國家發現新變種病毒，而且報告病例數也只有幾十宗。從有限數據來看，無論是流行病學抑或臨床表現，尚未觀察到有顯著的變化，新變種病毒與Delta、Omicron原來的病毒株比較近似。

由於新的病毒株被發現的時間較短，且病例數較少，因此無法對其致病性、傳染性及對疫苗的逃逸能力等作出結論。目前，世界衛生組織以及相關國家正密切監測新變種病毒。

吳尊友指出，病毒的變異在過去兩年一直發生，無論是Delta、Omicron抑或新的變種病毒，過去兩年多的防控實踐都證明，常態化防控措施能夠有效地防控變種病毒造成的規模性流行。

他強調，對於普通老百姓而言，主要是要落實好三個防控措施，包括疫苗接種，堅持常態化防控的公共衛生措施的落實，以及注意疫情變化遵守各種場所關於疫情防控的相關規定。

變種病毒 Omicron 疫情

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