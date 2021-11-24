新變種病毒現蹤 攜帶「大量突變」且能逃避免疫系統

新冠疫情持續影響全球，科學家表示近期有種攜帶「極高數量突變」且能「逃避身體免疫」的新病毒株出現，可能會導致新一波的疾病浪潮。(Getty Images)

新冠疫情 持續影響全球，科學家表示近期有種攜帶「極高數量突變」且能「逃避身體免疫」的新病毒株出現，可能會導致新一波的疾病浪潮。

「衛報」報導，變種病毒 「B.1.1.529」目前僅在全球3個國家發現10例確診，但該變種仍引起研究人員的嚴重關注。據悉，該病毒株最早是在非洲波札那（Botswana）發現，此外也在南非、香港等地發現。

「B.1.1.529」在刺突蛋白中擁有32個突變，刺突蛋白的突變會影響病毒感染細胞和傳播的能力，但也會使免疫細胞更難攻擊病原體。

倫敦 帝國理工學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）表示「令人難以置信的大量尖峰突變表明這可能是一個真正的問題」。科學家們正密切關注這個新病毒株是否有任何跡象表明能更廣泛地傳播。劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）表示「病毒最大的一個未知關鍵特性便是它的傳染性，因為這似乎是導致Delta病毒株的主要因素」。

倫敦大學學院遺傳學研究所所長巴魯（Francois Balloux）表示，該病毒株的大量突變顯然是在「單次爆發」中積累的，表明它可能是在「免疫系統較弱的人的慢性感染過程中進化而來」，但他也補充說「在現階段很難預測它的傳播能力，目前應密切監測和分析，但沒有理由過度擔心，除非它在不久的將來開始增加感染頻率」。