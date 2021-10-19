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俄羅斯再飆3.4萬確診創新高 紐西蘭延長奧克蘭封城

編譯中心／綜合18日電
俄羅斯疫情嚴峻，單日新增感染人數創下歷史新高，迄今累計染疫總數已突破800萬。(美聯社)
俄羅斯疫情嚴峻，單日新增感染人數創下歷史新高，迄今累計染疫總數已突破800萬。(美聯社)

俄羅斯新冠疫情嚴峻，18日新增3萬4325人染疫、998人病故，單日新增感染人數創新高；自疫情爆發以來，累計確診人數已達802萬7012人，占總人口5%以上，死亡總數則為22萬4310例。

由於疫苗接種率過低，俄國仍持續與病毒苦戰。當局曾嘗試透過樂透、獎金等激勵方式加快疫苗接種，但民眾普遍對疫苗抱持懷疑態度，加上官方多次釋出矛盾訊息，阻礙疫苗推展進度。目前俄羅斯僅約4500萬人完整接種疫苗，占全國人口32%。

不過，儘管單日染疫死亡人數持續增加，克里姆林宮已排除再度實施全國封鎖令的可能性，而是將防疫限令權下放給地方當局。在全國85個地區中，部分地區已限制民眾參加大型公共活動，劇院、餐廳等場所也實施人流管制。不過，莫斯科、聖彼得堡和許多其他俄國城市的生活仍大致如常。

在紐西蘭，總理阿爾登今天表示為對抗Delta變異株，最大城奧克蘭的封城措施將延長2周，政府也會加快施打疫苗的腳步。紐國今天新增60例本土病例，包括奧克蘭57人、懷卡托地區3人。

擁有170萬人口的奧克蘭自8月中開始封城，至今已達62天且沒有取消計畫，阿爾登表示，「任何暫時放寬限制的做法，都無助於我們推動疫苗接種並盡力減少病例的計畫。」

英國疫情也呈現復燃，疑似與變種病毒Delta+有關。彭博報導，英國重新開放的腳步快於其他歐洲國家，但確診人數近日也再度攀升，17日新增4萬5140人染疫，為7月中旬以來最高紀錄；過去6周，英國每周病故人數均超過800人，是西歐主要國家中最高。

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長、輝瑞董事會現任成員高特里布呼籲，徹查英國疫情復發是否與Delta+變種有關。英國學者6月底曾表示，沒有證據顯示進一步突變令人擔憂；本月稍早也有德國研究指出，雖然Delta及Delta+變種病毒都比原始病毒更容易感染，但並無證據顯示更加危險。

疫苗 英國 疫情

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