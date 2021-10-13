99％完全接種？澳洲「最無聊城市」高接種率獨步全球

坎培拉經常被認為是澳洲最無聊的城市，但它有望達成一個難以想像的國際里程碑、也就是「世界上疫苗接種最多的城市」。（新華社）

坎培拉（Canberra）經常被認為是澳洲 最無聊的城市，但它有望達成一個難以想像的國際里程碑、也就是「世界上疫苗 接種最多的城市」。

「衛報」報導，與澳洲其他地區一樣，坎培拉的疫苗接種計畫直到今年2月才開始，並受到供應、疫苗混淆以及缺乏疫情 風險等問題而導致接種緩慢，一直到8月當疫情從雪梨蔓延到坎培拉和整個澳洲時，緊迫感才油然而生。

不過當局反應速度也相當迅速，當供應問題一得到解決，公共衛生團隊就展開疫苗接種。根據當局目前的估計，11月時幾乎所有坎培拉人口都將接種疫苗，該地區首長巴爾（Andrew Barr）表示「目前的證據表明，坎培拉將成為世界上接種疫苗最多的城市之一，我們預計11月底將有約99%的人口完全接種疫苗，這證明了居民以及他們保護自己、家人和社區的意願」。

巴爾還指出「我們的大規模疫苗接種中心為大多數坎培拉人提供了一種非常容易和簡單的方式來獲得疫苗，疫苗接種中心的護士和工作人員正在進行最有效的疫苗接種計畫」。

坎培拉聯邦成員佩恩（Alicia Payne）也將疫苗接種壯舉歸功於坎培拉「明智、有愛心和有公民意識的社區」，她強調「坎培拉人積極參與並以自己的一份力量保護社區，並且在接種疫苗時有種愉快的友情和自豪」。