我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

99％完全接種？澳洲「最無聊城市」高接種率獨步全球

編譯張君堯／綜合報導
坎培拉經常被認為是澳洲最無聊的城市，但它有望達成一個難以想像的國際里程碑、也就是「世界上疫苗接種最多的城市」。（新華社）
坎培拉經常被認為是澳洲最無聊的城市，但它有望達成一個難以想像的國際里程碑、也就是「世界上疫苗接種最多的城市」。（新華社）

坎培拉（Canberra）經常被認為是澳洲最無聊的城市，但它有望達成一個難以想像的國際里程碑、也就是「世界上疫苗接種最多的城市」。

「衛報」報導，與澳洲其他地區一樣，坎培拉的疫苗接種計畫直到今年2月才開始，並受到供應、疫苗混淆以及缺乏疫情風險等問題而導致接種緩慢，一直到8月當疫情從雪梨蔓延到坎培拉和整個澳洲時，緊迫感才油然而生。

不過當局反應速度也相當迅速，當供應問題一得到解決，公共衛生團隊就展開疫苗接種。根據當局目前的估計，11月時幾乎所有坎培拉人口都將接種疫苗，該地區首長巴爾（Andrew Barr）表示「目前的證據表明，坎培拉將成為世界上接種疫苗最多的城市之一，我們預計11月底將有約99%的人口完全接種疫苗，這證明了居民以及他們保護自己、家人和社區的意願」。

巴爾還指出「我們的大規模疫苗接種中心為大多數坎培拉人提供了一種非常容易和簡單的方式來獲得疫苗，疫苗接種中心的護士和工作人員正在進行最有效的疫苗接種計畫」。

坎培拉聯邦成員佩恩（Alicia Payne）也將疫苗接種壯舉歸功於坎培拉「明智、有愛心和有公民意識的社區」，她強調「坎培拉人積極參與並以自己的一份力量保護社區，並且在接種疫苗時有種愉快的友情和自豪」。

疫苗 澳洲 疫情

上一則

荷蘭國王或女王可與同性結婚？首相：王儲無須放棄繼承

延伸閱讀

南加河濱加大學生接種疫苗人數已超過設定目標

南加河濱加大學生接種疫苗人數已超過設定目標
BNT成全球最夯疫苗 有些國家不惜修法也要拿到手

BNT成全球最夯疫苗 有些國家不惜修法也要拿到手
馬克宏氣消了？法大使將返澳 潛艦危機落幕

馬克宏氣消了？法大使將返澳 潛艦危機落幕
雪梨7成人口打完疫苗 可望結束四個月的封城

雪梨7成人口打完疫苗 可望結束四個月的封城

熱門新聞

哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

2021-10-10 21:14
巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

2021-10-12 01:28
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏

AI研發嚴重落後中國 防部官員辭職：15年沒機會贏
課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職

課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職
謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下