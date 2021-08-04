日本疫情嚴峻 醫院為保量能擬只收重症 挨批棄民政策

日本疫情嚴峻，但許多年輕人仍舊聚集在歌舞伎町享受夜生活。（路透）

近來日本 新冠病毒病例急速增加，日本官員表示，為免醫療體系吃緊，抗疫策略將改為著重收治重症、或有可能變成重症的患者住院。此舉遭在野黨痛批「棄民政策」。另外，南韓 3日通報兩起新版變異株Delta Plus確診，且兩名病患都已完成AZ疫苗 接種兩周以上。

日本確診激增，全國單日新增確診飆破1萬例，日本首相菅義偉3日表示，我們會確保重症患者及可能變成重症患者必要的病床，將要求其他患者待在家，政府會確保他們獲得醫院收治，但最優先的政策是讓更多的高風險患者住院。

對日本政府這種醫院收治採「重症優先」的政策方向，朝日新聞報導，在野黨強烈批評，「這是政府防疫對策失敗的結果」，將在明天舉行的眾議院厚生勞動委員會閉會審查中，追究日本政府責任。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男今天說：「光是看自宅療養的字面意思，代表了只能說放棄的荒唐狀況。」

共產黨書記局長小池晃也透過推特批評，「如果採取原則上在自宅療養的方式，可能就會變成事實上的棄民政策」；「不開國會、不聽專家意見，就想轉變成這樣的政策方針，絕對不能容許」。

南韓首現Delta+病例 傳染力更強

此外，南韓3日通報，境內出現兩起新冠病毒變異株Delta的新版變異株Delta Plus確診病例，兩人都完成AZ疫苗接種並經過兩周以上，但仍染疫。部分科學家指出，這種變異株傳播力可能比原版Delta更強。

南韓中央防疫對策本部表示，在兩起Delta Plus確診病例中，一起是從美國返韓的境外移入案例，一起沒有出國旅遊史。

沒有旅遊史的確診者是一名40多歲男性，當局對280名接觸者進行檢測，他的一個兒子確診，且更早出現疑似症狀，但仍在調查感染路徑，也還無法確認是否也感染Delta Plus病毒。此外暫未發現其他病例。

印度今年6月首次發現這個Delta變異株子系，稱為Delta Plus新冠病毒變異株，其傳染力更強，且既有疫苗對其效力更低。在南韓之前，只有印度、英國和葡萄牙通報少數Delta Plus確診病例。