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世衛：全球新冠疫情 明年可望獲控制

編譯中心／綜合20日電

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩19日表示，全球可望在明年控制住新冠疫情。他說：「我很想說，疫情今年就會結束，但我真的不這麼認為。如果我們真的幸運的話，明年就能控制下來。」

萊恩說，如果各國確保將疫苗公平地分配給較貧窮國家、維持社交距離並為醫院提供足夠資金，那麼疫情或許能更快結束。他表示，疫苗接種率高的國家，疫情可能較早結束，他批評世界各國領導人沒有盡可能與貧窮國家分享疫苗。

官員說， 各國人民若繼續維持群聚生活，未接種疫苗的時間愈長，出現更危險變異病毒的風險就愈高。世衛官員表示，只有在絕對必要的情況下，才應在國際間旅行。

世衛流行病學家范科霍芙說，全球許多地區病例仍然還在增加，「過去七天，全球確診病例增加11.5%，死亡人數增加1%」。過去一周，歐洲染疫人數增加近21%，東南亞增加16.5%，西太平洋地區增加約30%。另外，西太平洋地區的死亡人數增加10%，東南亞增加12%。

范科霍芙說，新變異病毒依然有可能抵銷疫苗的保護力，「delta變異株不會是你聽到我們討論的最後一種引發疑慮變種」。

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