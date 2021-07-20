法國賽諾菲疫苗 歐盟加快審查 年底可望上市

歐盟藥管局今天宣布對法國製藥大廠賽諾菲的COVID-19疫苗進行滾動式審查。（路透）

歐盟 藥管局今天宣布對法國製藥大廠賽諾菲的COVID-19疫苗 進行滾動式審查。歐盟至今已批准四種COVID-19疫苗上市。

歐盟藥品管理局（EMA）今天宣布，對賽諾菲（Sanofi）藥廠命名為Vidprevtyn的疫苗展開滾動式審查，從實驗室和初期臨床實驗結果來看，這款疫苗能產生抗體對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

歐盟藥品管理局強調，還得進一步評估數據，無法確定批准時程，不過滾動式審查將加快審查速度。

這款由賽諾菲研發的蛋白質疫苗，追加劑量採用英國葛蘭素史克藥廠（GSK）的技術，已在5月啟動第3階段臨床試驗，預計今年第3季會有結果。日前賽諾菲宣布，有望在今年底前上市。

目前歐盟已批准BioNTech/輝瑞（Pfilzer）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ ）、嬌生（Johnson & Johnson）四種疫苗上市。

除了賽諾菲，其他正在接受歐盟藥管局滾動式審查的COVID-19疫苗還有德國 生技公司CureVac、美國諾瓦瓦克斯（Novavax ）、中國科興（Sinovac）和俄羅斯衛星-5（Sputnik V）。

今年年初，歐洲接種速度遠落後美國，不過最近後來居上，以德國為例，已有6成的成年人口打完第一劑。

德國政府規畫明年每人再打兩劑，預計將以BioNTech/輝瑞、莫德納、嬌生的疫苗為主力，並納入還未獲歐盟批准上市的賽諾菲和諾瓦瓦克斯。