東京將四度「緊急狀態」影響奧運開幕 印尼淪第二印度

產經新聞報導，日本政府考慮對東京發布疫情以來第四次的緊急狀態，23日開幕的東京奧運可能以無觀眾方式進行。 （路透）

日本政府7日晚間確定對東京再發「緊急事態宣言」的方針，這將是去年新冠疫情 爆發以來東京第四次進入緊急狀態，並意味民眾可能無法進場觀看奧運賽事。此外，印尼 今天新增3萬4379例確診、1040人不治，雙雙創下單日新高，在Delta變種病毒侵襲下，儼然成為「第二個印度」。

印尼染疫死亡人數不斷攀升，連帶棺木需求量也大增。（路透）

NHK報導，日本政府已經知會執政黨，決定將第4次對東京發布緊急事態宣言，並將延長沖繩縣的緊急狀態，兩者期限均為8月22日止，意味著東奧開幕式將受影響。

據悉，考量到疫情反彈影響，東京奧運 開幕式恐怕將閉門舉行，代表此屆奧運將在沒有現場觀眾的情況下開幕。

目前東京等十個地區進入半緊急狀態，且這項措施預定實施至7月11日。東京今天新增920例確診。

東南亞國家印尼則飽受Delta變種病毒危機，今天新增確診3萬4379例，另新增1040人染疫不治，雙雙創新高。防疫部門官員表示，最糟狀況可能單日會有4萬至5萬人確診，屆時將向外國尋求醫療的協助，包括新加坡和中國。

印尼患者激增，導致醫療體系崩潰，許多醫院搭建帳篷、新增病床，仍無法收治患者；而曾在印度看到的缺氧危機，搬到印尼上演，許多地方發生醫療氧氣不足造成患者死亡的不幸事件。當局決定把所有工業用氧氣優先提供醫療使用。

現在印尼熱賣的除了氧氣瓶，另一個就是棺材。 有棺材業者：「在病例暴增前，我們一天頂多生產10具棺材，現在一天要做30具。」 業者表示：「至少五到七個家族，都直接跟我們下訂。」 也因為訂單爆量，讓釘棺材的木板都快用完。

Delta病毒肆虐，讓印尼全國34個省級行政區全數淪陷，疫情最嚴峻的還是首都圈雅加達。