東奧傳「閉門」開幕 各國領袖不來 菅義偉難施展「奧運外交」

東京奧運 即將於7月23日開幕，然而東京都疫情 持續升溫，奧運相關人士亦接連確診。原本東京奧運會決定將比賽觀眾人數限定為「場館容納人數50%以內，且最多1萬人」，但考慮到疫情現狀，消息人士指出，開幕式以及大型比賽擬將採取「無觀眾」形式舉行，僅放行奧運相關人士與贊助商等入場；至於小型賽事，則採取「場館容納人數50%以內，且最多5000人」的方案。

日本 全國6日新增逾1600人確診，22人死亡；東京都新增593宗確診病例，其中，94人驗出L452R變種病毒株。東京都在過去7天平均每日新增602.3宗確診病例，較此前一周上升21.7%；而7天平均確診逾600宗的情況，是自5月26日以後首度出現。

TBS電視台報導，東京都正實施的「防止蔓延等重點措施」定7月11日解除，但首相菅義偉6日與相關官員研究是否延長這一準緊急狀態。政府目前討論的方案包括延長首都圈「防止蔓延等重點措施」至8月8日東奧閉幕式，預計將於7月8日作出決定。

奧運聖火將於7月9日在東京都內開始傳遞，受疫情影響，東京都政府決定取消聖火傳遞的公路路線，只保留在邊遠島嶼的傳遞活動。東京都政府預計受影響的火炬手超過600人。

報導指出，東京奧組委和日本政府、國際奧委會（IOC）等代表舉行五方磋商後決定，以「防止蔓延等重點措施」到期解除為前提，同意控制比賽觀眾人數在「場館容納人數50%以內，且最多1萬人」。但考慮到「防止蔓延等重點措施」難以如期解除，奧運開幕式、晚間9時以後的比賽、在容納人數過萬的場館舉行的賽事，擬採取「無觀眾」形式舉行；其他小型的比賽場地，擬將允許場地容納人數50%的觀眾入場。

另據共同社報導，受疫情影響，首相菅義偉將無望通過東京奧運會開展「奧運外交」。已宣布出席的領袖人物僅有2024年巴黎奧運東道主法國總統馬克宏，美國總統拜登將不會到訪日本。鑒於冷卻的日韓關係，韓聯社報導，南韓總統文在寅還未決定是否赴日。