澳洲人蜂擁搶接種疫苗 官員：像飢餓遊戲…

澳洲新南威爾斯州大批民眾深怕搶不到疫苗接種，在大型接種中心排隊。（歐新社）

澳洲 疫情升溫，當局忙著應付疫苗 不足的同時，衛生官員表示民眾蜂擁搶疫苗，宛如電影「飢餓遊戲」（The Hunger Games）真實上演。印度 正加緊疫苗接種，但金融重鎮孟買傳出有不肖人士大賺黑心錢，讓數以千計民眾打到食鹽水灌充的假疫苗。

澳洲人口最多的新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）說，疫苗短缺造成人心惶惶，民眾深怕搶不到疫苗接種。他說，大批民眾頻頻在大型接種中心出沒，或是不斷打電話給醫療機構，希望預約安排施打日期，「像極了人們追逐疫苗的『飢餓遊戲』」。

「飢餓遊戲」描述一群年輕人每年都會被挑選出來，參加電視直播，必須在舞台上戰鬥至死，唯一倖存者會在最後得到名與利。

澳洲2500萬人口僅7%完成疫苗施打，為已開發國家中比例最低之一。澳洲目前累計約3萬人確診，幾座主要城市實施封城，以遏止最近數周爆發的小規模疫情擴散。

孟買上千人 打到食鹽水假疫苗

「紐約時報」報導，警方過去兩個月已逮捕14人，他們涉嫌在孟買十多個私人接種站替民眾接種生理食鹽水而非疫苗。據當局調查發現，犯嫌以每劑10到17美元牟利，當中不乏具有醫學專業者，目前已沒收2萬多美元不法所得。

超過2600人到相關施打站接種Covishield疫苗（即印度所代工的AZ），有些人接種後發現政府的疫苗接種追蹤網站上沒有他們的施打紀錄而起疑，後來發現手上拿到的接種證明，上面的醫院名稱也與犯嫌聲稱的隸屬醫院不符。

這類醫療詐欺在印度並非新鮮事，今春疫情大爆發期間，就有不肖人士以假藥與假的氧氣瓶向確診患者詐財。

根據牛津大學的資料，印度已施打3.4億劑疫苗，但完整接種的人口不到5%，目前每天新增近5萬例確診、近1000人病故，但專家相信官方數字恐低報不少。