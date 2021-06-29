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疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

單日新增2.2萬例 確診飆高 英相：7/19如期解封

編譯中心／綜合28日電
英國首相強生28日表示英格蘭人「很可能」能夠在7月19日恢復「幾乎沒有新冠病毒之前的生活」。（Getty Images）
英國首相強生28日表示英格蘭人「很可能」能夠在7月19日恢復「幾乎沒有新冠病毒之前的生活」。（Getty Images）

英國28日新增新冠確診病例2萬2868例，創今年1月底以來單日最高紀錄，據BBC報導，英國首相強生當天表示，7月19日很可能就能進入第4階段解封，讓民眾過回疫情前的正常生活。新任衛生部長賈維德28日也表示，將於7月19日取消英格蘭的所防疫限制。

英國民眾聚集27日在倫敦市中心的國會附近，呼籲放寬對音樂活動的防疫限制。（美聯社...
英國民眾聚集27日在倫敦市中心的國會附近，呼籲放寬對音樂活動的防疫限制。（美聯社）

英國原先預計21日解除最後階段防疫限制，但因印度Delta變異株肆虐，強生宣布延後至7月19日解封，引發部分民眾不滿，甚至上街群聚抗議。在不滿聲浪下，強生宣布7月19日會如期解禁，「政府之前延遲進入第4階段解封的決定是明智的，有效阻斷了病毒傳播與重症、死亡率」。強生聲稱，他與所有公衛專家已經「清楚看到」下月19日會是「真正的終點」，有希望回歸正常的生活。儘管如此，本周包含葡萄牙、香港等國家或地區在內，都陸續將英國班機和旅客，列為入境管制名單。

此外，英國衛報報導，英國國防參謀長卡特驗出新冠病毒陽性，最近曾與他接觸的國防大臣華勒斯與6位軍方高層已自主隔離，消息得到英國國防部的證實。

每日電訊報則說，卡特採檢陽性後，上周已開始隔離。英國國民保健署當時就要求曾與他「密切接觸」的華勒斯及其他海空軍及戰略司令部首長待在家中。

62歲的卡特是在24日參加牛津郡的國防學院會議，隔天到威爾特郡參加另一項活動後採檢驗出陽性，華勒斯與另6名軍方將領也出席了牛津郡的會議。

在野的英國工黨議員上周曾警告，北約盟國憂心部分英國軍人沒有完成兩劑新冠疫苗接種就派往海外，顯示政府沒有善盡保護軍人健康的責任。但英國政府表示，部隊都依照年齡順序接種，目前派往海外的英國軍人95%至少接種1劑疫苗，61%已接種兩劑。

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