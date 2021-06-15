Delta變種傳染力強 英國延後解封1個月 民眾怒示威

英國民眾14日聚集在倫敦的國會大廈外，抗議首相強生延後解封。 （路透）

英國 已有超過六成民眾打了新冠疫苗 ，44.2%人口打完二劑，但過去一個月英格蘭地區有42名患者死於Delta變種病毒 （前稱印度變種），其中12人已打完二劑疫苗，占29%。英國已接種疫苗者中，有七成打AZ疫苗，而AZ疫苗對Delta變種的防護力報告尚未出爐，科學家警告，英國可能面臨第三波疫情，到了7月中，每天新增病例恐超過8萬例。

英國原訂本月21日為全面解封的「自由日」，但首相強生14日宣布延至7月19日。強生一向支持解封，但最早在印度發現的Delta變種病例激增，讓他不得不謹慎以對。延後解封消息傳出後，上千民眾聚集在英國國會前廣場和首相官邸前，手持標語高喊「丟臉」，表明反對強生這項決定。

英國上月新增病例一度降到每日2500人以下。然而過去一周，英國新冠確診病例增加了40.2%，13日新增7000多例，另有8人病歿。

英9成新病例是Delta變種

根據英國公共衛生部統計，目前英國九成以上確診病例都是Delta變種病毒引起的。英格蘭累計有3萬9061例，蘇格蘭2035例，威爾斯184例，北愛爾蘭43例。公共衛生部的報告指出，Delta變種在家庭內的傳染力，比最早在英國發現的Alpha變種病毒高64%，在戶外的傳染力高40%。

據佛羅里達大學的一項研究，世界衛生組織（WHO）目前核准的六種新冠疫苗，對防止重症、住院和死亡，幾乎可以達到百分之百防護力，但對於變種病毒的防護力較差；輝瑞疫苗對Alpha變種和在南非發現的Beta變種病毒有較好的防護力，關鍵是必須打完二劑。

目前英國施打的疫苗，AZ占了約七成。初步數據顯示，打完兩劑AZ疫苗對Delta變種的防護力為60%，對Alpha變種的防護力為66%。科學家警告，目前還不清楚，打了疫苗是否就能預防重症和死亡。