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台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

印度新冠孤兒多 被迫養家、面臨人口販賣威脅

編譯中心／綜合12日電

印度第二波疫情奪走大量人命，許多家庭的父母均染疫身亡，留下不少年幼孩童孤苦無依。印度國家兒童權利保護委員會統計，當地至少有1742名兒童因疫情失去雙親，另有至少7464名兒童失去父母其中一人。但專家表示這個數字遠遠低於實際情況。許多年輕人只能提早承擔養家重責，照顧年幼弟妹，哭訴自己「失去所有夢想」。

14歲的庫馬爾因疫情失去父母，留下他和16歲姊姊及12歲妹妹相依為命。他們家中積蓄在父母治療期間用盡，庫馬爾只能和姊妹將母親安葬在自家後院。庫馬爾曾夢想成為醫生，但為維持生計，他只能提早工作養家，「在父母過世後，我的夢想也被隨之埋葬。」

23歲的德維卡於大學攻讀教育，4月底家中傳來噩耗，她的父母於一周內先後疫歿，她需與20歲的妹妹一起，照顧5名介乎4歲至14歲的弟妹。德維卡只能借貸付清父母醫療費，一方面繼續學業，一方面兼職補習維持生計，她表示自己和妹妹會盡力賺錢養家。

致力於阻止販賣兒童的印度非營利組織「人類自由網絡」的義工在公車站與火車站密切監視，避免孤兒遭到人口販子拐賣，組織成員說：「在這種疫情情況下，孤兒最容易成為人口販子下手的對象。尤其是來自貧困且低種姓社區的兒童最可能落入人口販子的陷阱。」

BBC報導，由於這波疫情，印度社群媒體上充斥著領養孤兒的資訊，引發人口販運和剝削童工的隱憂。印度總理莫迪宣布救助措施，將撥款給每位孤兒1萬3970美元，等他們18到23歲，以津貼的形式發放。聯合國兒童基金會（UNICEF）駐印度代表哈克表示，當局除為孤兒提供庇護所、食物和教育保障外，亦要格外關注孤兒心理健康。

印度 疫情 教育

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