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1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

目前亞洲疫苗接種進度遠落後歐美 恐拖累經濟前景

編譯林奇賢／綜合外電
近來亞太地區許多國家的疫情升溫，但民眾卻苦無足夠新冠疫苗。經濟學家還點名菲律賓、泰國、馬來西亞，都是最迫切需要疫苗的國家，原因是這些國家防疫不力，以及經濟過度倚賴觀光產業。路透
近來亞太地區許多國家的疫情升溫，但民眾卻苦無足夠新冠疫苗。經濟學家還點名菲律賓、泰國、馬來西亞，都是最迫切需要疫苗的國家，原因是這些國家防疫不力，以及經濟過度倚賴觀光產業。路透

近來亞太地區許多國家的疫情升溫，有些國家的新增確診病例還創新高，但亞太地區的民眾卻苦無足夠新冠疫苗，導致疫苗施打進度落後於歐美國家。

香港大學公共衛生學院教授高本恩1日接受CNBC訪談時表示，許多亞洲政府在取得疫苗上遇到問題，而亞洲國家一開始防疫有成，可能造成當地人民認為疫苗是沒那麼迫切的事。

然而，如今該地區正面臨新一波疫情。過去一個月來，印度、尼泊爾、馬來西亞，日本，以及台灣的每日新增確診病例屢破紀錄，迫使當地政府實施新一輪的管制措施。

根據CNBC彙整Our World in Data的數據，截至6月1日，亞太地區的國家，平均每100人接種23.8劑疫苗，遠低於北美和歐洲的數字，這兩地區分別是61.4和48.5劑。至於非洲則是全球施打疫苗進度最慢的地區，每100人僅接種2.5劑。

數據顯示，在亞太地區中，蒙古和新加坡的疫苗施打率數一數二高，分別為每100人接種97劑和69劑，而施打進度落後的國家大多是「邊境經濟體」（frontier economy）和新興經濟體，例如越南和阿富汗。

按照目前的疫苗施打進度，法國外貿銀行（Natixis）的經濟學家預計，該地區只有新加坡和中國能在今年讓七成人口接種疫苗，達到一些專家所說的「群體免疫」門檻，和美國、英國達成的時間相差無幾。

法國外貿銀行的經濟學家還指出，仍難以取得疫苗的亞洲經濟體，可能在2025年左右都還無法跨過群體免疫的門檻。而緩慢的疫苗施打進度，對部分亞洲經濟體的衝擊尤大。他們點名菲律賓、泰國、馬來西亞，如今都是最迫切需要疫苗的國家，原因是這些國家防疫不力，以及經濟過度倚賴觀光產業。

疫苗 新加坡 美國

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