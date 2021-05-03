不滿疫情限制 歐洲勞動節遍地示威 法國15萬人上街暴動

巴黎雖然還在第三次封城中，仍有1.7萬人上街，和警方爆發激烈衝突。(歐新社)

全球勞工在抗疫與工作的兩難壓力下，終於爆發。五一勞動節當天，包括法國、土耳其、德國、瑞典與比利時等國家的勞工走上街頭，抗議政府持續封鎖使他們生計陷入困境。

德國之聲報導，法國首都巴黎雖然還在第三次封城中，仍有1.7萬人上街，抗議政府在疫情 下還要調整失業救濟金費率。有民眾拿石頭丟警察 、砸窗戶、拿自製汽油彈襲警，現場煙硝味四起；警方則試圖用催淚彈驅離人群，雙方發生激烈衝突，至少46人遭逮捕。

法國內政部在遊行 結束後通報，全國有十多萬人參與遊行；法國總工會則表示，全法遊行者達15萬人，其中巴黎有2.5萬人參與。

多位左翼政黨領導人也參加遊行。法國極左翼政黨「不屈的法蘭西」領導人梅蘭雄在里爾參加遊行，表示反對失業保險改革，並警告疫情可能「導致失業潮和破產潮」。

在德國，由於上周再度實施封鎖，民眾布滿激增。五一勞動節當天，柏林有大約3萬人上街集會抗議，在部份遊行民眾的行為轉趨暴力，並爆發與警察的衝突後，造成約30名警察受傷，約240民眾被捕。

柏林五一勞動節遊行的訴求是抗議社會不平等。白天上萬人的遊行還算和平，但到了晚上，有群眾藉著黑夜掩護下設置路障，違反封城令並與警方周旋、發生衝突，有人向警察丟擲鞭炮、瓶罐與石塊。當時在場維持秩序的警察約有5600人，部份警察以胡椒噴霧劑回應民眾的暴力行為。

比利時警方利用水砲、胡椒噴霧驅趕抗議民眾。(歐新社)

比利時千人上街 警水砲驅離

在比利時首都布魯塞爾，有1000到2000人聚集，主要是年輕人，抗議為疫情而實施的限制措施。警方則利用水砲、胡椒噴霧驅趕在街上丟雞蛋的抗議民眾，一名抗議者被水砲車的水柱擊倒，另外14人受輕傷，包括一個人被警察所騎馬匹踢傷。警方共逮捕132人。

另據BBC報導，土耳其警方1日在抗議中逮捕至少200位民眾，許多民眾聚集在伊斯坦堡街頭，抗議政府再度祭出嚴格的防疫措施，警方也在街上部署大量兵力嚴陣以待。原本工會固定在每年勞動節舉辦的遊行，今年因為疫情的緣故變激烈不少，許多民眾走上街頭抗議生計受到封城影響。

此外，在印尼首都雅加達，民眾在街頭擺上許多假的墓碑，弔念著許多因疫情而死亡的印尼民眾，其餘城市也有零星的遊行。不過在古巴，過往盛大慶祝的勞動節，今年因為疫情與經濟危機的關係，官方取消了勞動節大遊行。