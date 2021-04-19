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1張圖看疫情：美3166萬人確診 已施打2億940萬劑疫苗

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以色列逾半國民接種 解除戶外口罩令 街頭湧人潮

編譯中心／綜合18日電
一群沒戴口罩的以色列民眾，18日在特拉維夫看日落。（美聯社）
一群沒戴口罩的以色列民眾，18日在特拉維夫看日落。（美聯社）

以色列的新冠疫苗接種率在全球首屈一指，當局也逐步解禁，以讓受疫情重創的經濟復甦。當地18日起上街不用戴口罩，這是一年來首見，也是以色列疫情惡夢的里程碑。

以色列是世界上施打疫苗最快的國家之一，已有過半人口、近500萬人施打疫苗。以色列擴大接種後，染疫數量從1月中每天新增約1萬例確診，劇降到每天約200例。這使得學校、酒吧、餐廳和室內聚會得以重新開放，只是室內公共場所仍需要戴口罩。

衛生部15日宣布，在戶外公眾場所不再需要戴口罩。民眾紛紛為此感到興奮，一名女子定於兩周後結婚，她說：「現在不用戴口罩了，能和每個人一起慶祝太好了。婚禮的照片一定會很棒！我們可以重新開始生活」。

峇里島疫苗接種7成 盼7月迎遊客

印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加指出，峇里島的疫苗接種率已經達到7成，如果準備順利，預計7月重新開放國際旅客。

印尼媒體報導，桑迪阿加指出，政府也正加緊進行廖內群島省和該省巴淡島等觀光勝地的疫苗接種工作，期望能讓旅客感到安心。

因防疫需求，印尼去年3月起暫停發放觀光簽證至今。目前印尼與新加坡、中國、南韓、阿聯等透過相互開放邊境的協議，方便商務旅客進出，印尼通稱為旅行廊道安排。

此外，印尼觀光及創意經濟部自昨天起為創意經濟產業的從業人員施打疫苗，對象包括影視人員、歌手等122個產業在內共約3400萬人，預計一年之內達到7成接種。

疫苗 印尼 觀光

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