我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

北韓宣布不參加東京奧運 「四方對話」落空

編譯中心／綜合5日電
受疫情延遲一年的東京奧運將在7月登場。（路透）
受疫情延遲一年的東京奧運將在7月登場。（路透）

日本新冠疫情出現復燃跡象，各界都關注已延遲一年的東京奧運，今夏能否順利舉辦。而據韓聯社報導，北韓5日表示將不派隊參加今年7月登場的東京奧運，以保護運動員免受新冠疫情影響。此決定讓南韓打算透過奧運讓北韓與美國、日本對話的冀望落空。

北韓在上月25日在平壤舉行的北韓奧委會上，做出相關決定。上月初，南韓總統文在寅出席「三一獨立運動」102周年紀念活動時表示，東京奧運可分別替北韓與美國、北韓與日本，以及南北兩韓提供重啟對話的契機。2018平昌冬季奧運時，南韓藉機活化與北韓間的外交關係，但東京奧運如今達不到相同效果。

北韓5日表示將不派隊參加今年7月登場的東京奧運。圖為北韓領導人金正恩。（路透資料...
北韓5日表示將不派隊參加今年7月登場的東京奧運。圖為北韓領導人金正恩。（路透資料照片）

但儘管兩韓關係未好轉，南韓首爾市4月1日表示，已向國際奧林匹克委員會提出申請，爭取和北韓共同主辦2032年奧林匹克運動會。在被問到北韓是否認同這項構想時，首爾市政府官員說，這項提案是跨部會和負責兩韓事務的統一部討論的結果，將會和北韓當局討論。

新加坡5月啟用「旅行通行證」

另一 方面，在疫苗接種率推高之下，各國積極規畫重啟海外旅遊。經新加坡航空成功測試後，星國當局將採納旅行通行證手機App，作為旅客出發前新冠病毒檢測結果的有效證明；5月起，入境新加坡旅客可適用。

國際航空運輸協會（IATA）與新加坡民航局今天發布聯合新聞稿表示，5月1日起，飛往新加坡的旅客在辦理登機手續及抵境時，可使用IATA開發的旅行通行證（Travel Pass），出示新冠病毒PCR核酸檢測結果。

旅客可從4月中下旬起下載這款App。根據IATA網站資訊，目前全球共有超過20家航空公司試行這款旅行通行證，包括新航、大韓航空、全日空、阿聯酋航空等。

東京奧運 北韓 新加坡

上一則

印度疫情再起 單日新增10萬確診創新高

下一則

日德月中2+2會議 擬提「自由印太區」抗衡中國

延伸閱讀

北韓開第一槍 宣布不參加今年東京奧運

北韓開第一槍 宣布不參加今年東京奧運
南韓等距外交 對中美兩邊押寶

南韓等距外交 對中美兩邊押寶
美日南韓安全會議 同意續施壓北韓非核化

美日南韓安全會議 同意續施壓北韓非核化
待遇奇差…北韓軍人月薪37元 逾25%曾目睹處決

待遇奇差…北韓軍人月薪37元 逾25%曾目睹處決

熱門新聞

圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員，在搶救長賜號成功後歡喜合影。（取材自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特）

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

2021-03-30 10:52
帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
南韓「世界泡菜研究所」攜手法國蒙彼利埃大學哮喘專家布斯蓋研究小組進行共同研究顯示，食用泡菜可能有助於減輕新冠肺炎症狀。(Pixabay)

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

2021-04-03 14:06
杜特蒂被拍到對女傭伸出鹹豬手。圖／取自Miss Maggie推特

菲總統慶生 對女傭私處伸狼爪

2021-03-30 11:44
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）

俄軍隊邊境集結畫面曝光 專家：1個月內恐爆發世界大戰

2021-04-04 23:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝