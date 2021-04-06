北韓宣布不參加東京奧運 「四方對話」落空

受疫情延遲一年的東京奧運將在7月登場。（路透）

日本新冠疫情出現復燃跡象，各界都關注已延遲一年的東京奧運 ，今夏能否順利舉辦。而據韓聯社報導，北韓 5日表示將不派隊參加今年7月登場的東京奧運，以保護運動員免受新冠疫情影響。此決定讓南韓打算透過奧運讓北韓與美國、日本對話的冀望落空。

北韓在上月25日在平壤舉行的北韓奧委會上，做出相關決定。上月初，南韓總統文在寅出席「三一獨立運動」102周年紀念活動時表示，東京奧運可分別替北韓與美國、北韓與日本，以及南北兩韓提供重啟對話的契機。2018平昌冬季奧運時，南韓藉機活化與北韓間的外交關係，但東京奧運如今達不到相同效果。

北韓5日表示將不派隊參加今年7月登場的東京奧運。圖為北韓領導人金正恩。（路透資料照片）

但儘管兩韓關係未好轉，南韓首爾市4月1日表示，已向國際奧林匹克委員會提出申請，爭取和北韓共同主辦2032年奧林匹克運動會。在被問到北韓是否認同這項構想時，首爾市政府官員說，這項提案是跨部會和負責兩韓事務的統一部討論的結果，將會和北韓當局討論。

另一 方面，在疫苗接種率推高之下，各國積極規畫重啟海外旅遊。經新加坡航空成功測試後，星國當局將採納旅行通行證手機App，作為旅客出發前新冠病毒檢測結果的有效證明；5月起，入境新加坡旅客可適用。

國際航空運輸協會（IATA）與新加坡民航局今天發布聯合新聞稿表示，5月1日起，飛往新加坡的旅客在辦理登機手續及抵境時，可使用IATA開發的旅行通行證（Travel Pass），出示新冠病毒PCR核酸檢測結果。

旅客可從4月中下旬起下載這款App。根據IATA網站資訊，目前全球共有超過20家航空公司試行這款旅行通行證，包括新航、大韓航空、全日空、阿聯酋航空等。