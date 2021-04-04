英國通報30例AZ疫苗致血栓 荷蘭1死後宣布停打

英國施打AZ疫苗，近日有30人出現血栓現象，其中7人死亡。圖為倫敦一處疫苗接種中心。(路透)

英國 藥廠阿斯特捷利康公司與牛津大學合作研發的AZ疫苗 ，頻頻傳出引發血栓的疑慮，荷蘭也在出現一起死亡案例後立即宣布停打。英國近日有30人出現血栓現象，其中7人死亡，歐洲多國包括德、法、義等，已經因AZ疫苗可能和血栓有關係，宣布暫停施打。

英國藥 物及保健產品管理局表示，國內1810萬人接種AZ疫苗後，政府的網站接獲30起血栓案例通報，該局聲明說：「截至3月24日止，總計通報30例血栓，當中7人不幸喪生。」此外，30個不良反應案例中，有22例是罕見的腦血凝疾病「腦靜脈竇血栓」、8人出現血栓及血小板不足的案例。

此外，荷蘭日前發生一名60歲女性施打AZ疫苗後死亡事件，衛生部今天宣布60歲以下族群將暫停接種AZ疫苗，政策將持續至7日，屆時歐盟藥品管理局（EMA）預計發布最新建議。德國本周稍早也採取類似決定。

荷蘭負責追蹤藥物副作用單位Lareb今天稍早表示，已接獲5起血栓合併血小板低下的不良事件，「患者皆為年齡層25歲至65歲女性，3人有範圍廣泛的肺栓塞，1人身亡，1人腦出血」。荷蘭國家通訊社報導，原有約1萬人預約施打，如今因衛生部這項決定而取消。

另據路透報導，英國有3130萬1267人已施打第一劑疫苗，如今有500萬人打完兩劑疫苗，接種速度在歐洲居冠。英國3日通報10人死染疫不治，是自去年9月以來的單日最低。

針對英國希望在4月中旬之前，為所有逾50歲民眾打完第一劑，並在7月底前讓全部成年人接種疫苗。英當局說，正朝目標邁進。

阿根廷總統艾柏托施打過俄羅斯疫苗，卻還是染疫。(路透)

曾打俄製疫苗 阿根廷總統確診

阿根廷總統艾柏托曾在2月完成接種2劑俄羅斯「Sputnik-V」疫苗，但他在2日晚間宣布確診。艾柏托推文表示：「我發燒37.3℃且有輕微頭痛，因此做了抗原檢測，結果呈現陽性。」

剛過62歲生日的艾柏托已進行自我隔離，但他說自己「身體很健康」。艾柏托曾於2月11日施打第2劑「Sputnik-V」疫苗。

阿根廷正面臨第2波疫情，確診總數已超過230萬例，且有逾5.5萬人喪命。