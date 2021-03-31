「WHO武漢起源報告書」中國留一手？譚德塞罕見帶隊批

歷經15個月的延宕之後，世界衛生組織（WHO）30日下午終於公布了《COVID-19武漢疫源報告》。（路透）

「專家團隊雖然辛苦，但送上的報告仍沒檢視中國 疫情『原始資料』！」在歷經15個月的延宕之後，世界衛生組織（WHO ）30日下午終於公布了《COVID-19武漢 疫源報告》，儘管內容與之前WHO－中國聯合記者會說法一致、並無解答疫情的關鍵疑問；但報告出爐後，不僅遭美國、英國、日本、南韓...等14個國家聯合批評，就連一向對中方態度相對寬容的WHO秘書長譚德塞，都公開質疑這份報告的「真相缺漏」——譚德塞認為，WHO專家團隊的武漢調查，於各層面上並沒有從中國取得完整的原始資料，特別針對是「實驗室病毒外洩說」，譚德塞的立場更與報告結論有著明顯差異，這也讓罕見表達不滿的譚德塞，意外成為這場結論記者會的敏感焦點。

WHO所公布的這份《武漢報告書》，內容今年1月14日至2月10日之間，WHO的疫情起源專家調查小組，在中國境內與武漢市的一系列「疫調訪查」。儘管在歷時一個月的訪察過程中，專家團造訪了武漢華南海鮮批發市場、與部份醫師與患者訪談、檢視了去年9月開始的武漢成藥與就診數據資料；但由於調查時間，離武漢第一波疫情大爆發已超過1年，因此國際社會對於本次調查的完整度與深入度，也都抱持悲觀與存疑態度。

除了疫調時間超過太久之外，中國政府對於WHO團隊的「接觸管控」與組團成員批審，也讓專家團隊難以在有限時間內，接觸到關鍵的疫情線索資料。最終，在2月份調查落幕的中國WHO聯合記者會上，調查團隊所公布的初步發現，也都沒有具足夠突破性的真相進展。

分析各種起源 但都無法釐清

在《武漢報告書》中，WHO團隊分析了各種可能的COVID-19病毒起源說，但最終並無法判斷「武漢是否就是病毒『進入人間』的第一個起點」，只初判COVID-19最可能是從動物身上傳到人體，但中間病毒經過那些動物中介？從什麼途徑傳到人間？目前的調查結果都無法有效釐清。

儘管報告內容對於進一步的後續研究，或有一定的重要性；但就國際政治的角度來看，WHO的這份報告，並沒有任何具關鍵重要性的真相釋疑——因此30日的WHO報告記者會，事前也沒有得到國際輿論的太多關注，並處於「不期不待不痛不癢」的邊緣處境。

圖為武漢在2020年2月爆發疫情的醫院情況。（美聯社資料照片）

圖為2020年2月，殯儀館人員從武漢一棟大樓裡移走一名疑似死於病毒的當地居民。（美聯社資料照片）

譚德塞不滿：中疫調不配合

但出乎外界意料的反應，卻來自於報告記者會上的WHO秘書長譚德塞，因為負責開場致詞與會後結論的他，不僅對《武漢報告書》調查不夠深入的質疑不滿，更直接講明「中國的疫調不配合態度」是這份報告騷不到癢處的關鍵原因。

譚德塞表示，報告團隊在中國現場雖然已經非常努力，但中國政府卻仍處處限制疫情資料的權限。像是報告中，WHO團隊雖然指出「最早的中國已知發病通報『應該』發生在2019年12月8日」，但此一推測的依據，卻是中國政府單方面供應的「可供資料」。

「...要追蹤最早起源病例，科學家們需要更全面、更早的『完整資料權限』，包括生物樣本、以及至少不晚於2019年9月的全面資料——但在我與團隊的溝通過後，我們發現（在中國），要取得原始資料極為困難，因此我也期待在未來的合作研究中，WHO能取得對照更即時與完整的資料共享權限。」

在發言之中，以善於外交辭令聞名的譚德塞，並沒有公開批評中國政府，但在限制專家團隊研究權限，以及隱瞞疫情資料的批評點上，譚德塞的發言態度卻已十分明顯。之後，他亦就國際爭議的「P4實驗室病毒外洩論」，公開質疑報告的結論與完整性。

所謂的實驗室病毒外洩論，質疑的COVID-19或可能是來自於武漢P4實驗室的管理疏失，導致致命病毒從實驗室環境流到人間。相關指控，一度成為美國前總統川普的懷疑控訴，但在客觀現實上，學界一直認為此一起源途徑的可能性不高，除了部分關係者的證詞之外，WHO也一直沒有取得關鍵的控訴證據。

質疑報告「離真正真相遙遠」

於是在報告中，WHO團隊也認為「實驗室外洩是種起源假說中的機率最低者...COVID-19『幾乎不可能』來自武漢實驗室」——此一說法，與2月份、WHO團隊結束中國疫調行程前的說法一致，甚至當時WHO團隊與中國代表團還異口同聲的認為：

「...今後沒有必要，也不會再就武漢P4實驗室展開更進一步的調查。」

WHO調查團在離開武漢市疾病預防控制中心時，保安人員築起人鏈防止記者接近。 （美聯社）

在WHO調查團訪查中國科學院武漢病毒研究所期間，一名保安人員趕走記者。 （美聯社）

「然而，我並不相信報告的結論已足夠深入可信。若要證明報告的推測，我認為我們彼此都還需要更積極、更全面的數據資料與研究佐證。」譚德塞出人意表地如此表示：

「雖然疫調團隊結論認為：實驗室外洩是最不可能的疫情起源假說。但要認證這項結論，我們還需要更一步的調查，甚至需要派出更多次、更特殊專業的特遣疫調團重返中國——對此，我與WHO都做好了再次出發的準備。」

譚德塞認為，《武漢報告書》裡的資訊限制非常明顯，而專家團隊的本回報告結論，僅能以中國指定釋出的局部資料為判斷，離真正的真相結論還非常遙遠，因此除非中國進一步開放調查權限，否則WHO目前並不能排除任何針對中國的各種疫源假說。

「以人畜傳染鏈為例，我就非常認可這份的結論——後續的疫調追蹤，我們必須直接找到相關的農民、市場供應商與其承包產銷網路，我們必須更全面的調查訪談，才有機會了解真正的瘟疫真相。」

然而譚德塞的透明訴求與質疑，卻遭到中國政府沉默以對。在相關新聞報導中，中國官媒僅特別強調WHO武漢報告的字面結論——「調查報告認為，武漢華南海鮮市場可能不是疫情的最初源頭...其他國家有疑似陽性樣本發現時間甚至早於武漢首例病例，這表明在其他國家有傳播未被發現的可能性。」——換句話說，中國的解讀方式，依舊朝「中國疫源否定論」的方向走，並不接受譚德塞的「限制真相資料說」。

在《武漢報告書》中，WHO團隊分析了各種可能的COVID-19病毒起源說，目前只初判COVID-19最可能是從動物身上傳到人體，但中間病毒經過那些動物中介仍不明。圖為武漢當地的一隻貓。 （美聯社）

14國籲中國 全面公開疫情數據

除了譚德塞本人，以WHO秘書長之姿，公開質疑自家疫源報告的完整度與可靠性之外，以美國為首的14個國家與歐盟，也分別在WHO與聯合國提出了針對《武漢疫源報告書》的聯合質疑聲明。

相關聲明與譚得塞的說法類似，除了訴求「再啟動更多、更大規模的國際科學疫調團」外，更呼籲中國做為第一個大規模疫情爆發的國家，應該全面地公開疫情科學數據給全世界「透明研究」，而不是遮遮掩掩、只開放給指定團隊片面資料的「擠牙膏式疫調」。

簽署聯合聲明的14個國家，分別是：美國、英國、加拿大、澳洲、以色列、捷克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、丹麥、挪威、斯洛維尼亞、南韓與日本。

世衛總幹事譚德塞表示未來要追驗中國的病毒實驗室。（路透）

目前，外界並沒有針對譚德塞對中國的疫源調查態度為何轉為強硬，作出太多的討論與內部說法。但譚德塞的首回5年任期即將於2022年7月屆滿，預計今年年底就會決定是否爭取連任，唯目前全球疫情再度嚴峻，因此尚不確定後續的政治時間表會否因此有所延宕。