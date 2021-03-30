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賞櫻播毒？日本恐爆發第4波疫情

編譯中心／綜合29日電
東京上野公園擠滿賞櫻人潮。東京新冠疫情過去幾天再度升高，日媒認為恐與賞櫻及相關聚會有關。（路透）
東京上野公園擠滿賞櫻人潮。東京新冠疫情過去幾天再度升高，日媒認為恐與賞櫻及相關聚會有關。（路透）

日本全面解除中央級緊急事態宣言一周，但各地新冠病毒新增確診案例卻攀升；東京和大阪每周平均新增病例已超過去年夏天第二波疫情高峰，宮城縣、山形縣、愛媛縣等地因病例數急速增加，各自發布縣級緊急事態宣言，愛媛縣知事中村時廣認為「已進入第四波疫情」。

日本已經歷去年春、夏及秋季三波疫情，如果疫情復燃，將成第四波疫情。朝日新聞報導，日本疫情升高，29日共新增1785例，可能因為進入賞櫻花與舉辦歡送會、歡迎會的季節有關。

東京上周連續六天單日新增超過300例，大阪上周也連續三天新增超過300例，雙雙超過去年夏天第二波疫情高峰。兩地29日都新增200多例。產經新聞報導，大阪府上周末召開對策本部會議，多名專家表示，出現「第四波疫情徵兆」。

此外，沖繩縣最近一周的每10萬人新增病例數達30.71例，在全日本僅次於宮城縣。沖繩縣已再度呼籲民眾克制外出、餐廳縮短營業時間。因在餐廳被傳染的病例數增加，沖繩縣將從4月11日起，針對那霸市鬧區內的餐廳員工提供免費核酸檢驗。

日本利用AI試算發現，若東京疫情擴大，即使趕緊為民眾接種疫苗，遏止傳染的效果也不...
日本利用AI試算發現，若東京疫情擴大，即使趕緊為民眾接種疫苗，遏止傳染的效果也不大。圖為東京醫護人員注射疫苗。(美聯社)

AI試算 疫苗恐擋不住疫情

另據NHK報導，筑波大學教授倉橋節率領的研究團隊，利用AI（人工智慧）模擬疫苗接種效果，結果顯示若東京疫情持續擴大，即使加快接種疫苗速度，也來不及遏止傳染。

研究團隊將模擬環境設定為去年解除第一次緊急緊急事態宣言後、夏天發生第2波疫情時的狀態，試算這樣的狀況下，接種疫苗對疫情會有何影響。結果顯示，東京都民眾若沒有接種疫苗，5月將達到第4波疫情高峰，每天新增確診人數高達1850例。

另外，若高齡者開始接種疫苗，東京都每天為0.3%的人口、約3萬5000人順利施打疫苗的情況下，5月也會達到疫情高峰，每天新增病例數約1650例，比完全沒有接種疫苗少約10.8%。

若接種疫苗腳步加快，東京每天為1%人口施打疫苗的話，疫情高峰期的每日新增病例數約1540例，比完全沒有接種少約16.8%。報導指出，施打疫苗將無法壓抑疫情持續流行。

倉橋表示，第4波疫情將無法期待疫苗的成效，即使一切順利，也要到7月疫苗才能發揮出遏止疫情的效果。

疫情 疫苗 東京

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