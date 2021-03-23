法國新變種可避過病毒檢測 8確診者全不治

法國西部布列塔尼地區上周發現新變種新冠病毒株，懷疑更能躲過病毒檢測 ，該國目前有8例，雖有症狀卻檢測呈陰性，最後全都不治。日本 則發現國內首例母子垂直感染新冠肺炎 的病例。

法國衛生部確認，新款變種是在拉尼永（Lannion）一間醫院的群聚感染個案發現，79名確診者中有8人感染這款變種。他們雖有感染病毒的典型症狀，但在最初的深喉採樣核酸檢測中只呈陰性；後來透過血液樣本和呼吸系統組織作基因排序分析，發現是新型變種。目前8名感染者都已去世。

該新變種病毒被稱為「le variant breton（布列塔尼變種毒株）」，引發新冠病毒已突變成能躲過一般PCR檢測。初步研究未顯示新變種更具傳染力或更致命，但仍需更多研究來判斷。

日本新生兒確診 疑母子垂直感染

NHK報導，日本小兒科學會等團體針對全國設有小兒科的1124間醫療機構進行調查。結果發現，到去年8月底為止，共有52名新生兒由確診母親生下，其中1名嬰兒在出生後立即進行的核酸檢驗驗出陽性，另外51名嬰兒則是陰性。

報導指出，這名嬰兒健康狀況沒有問題，疑似為母子垂直感染。目前歐美研究也有發現少數疑似母子垂直感染新冠肺炎，這是日本國內首度發現的個案。