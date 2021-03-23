我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

法國新變種可避過病毒檢測 8確診者全不治

編譯中心／綜合23日電

法國西部布列塔尼地區上周發現新變種新冠病毒株，懷疑更能躲過病毒檢測，該國目前有8例，雖有症狀卻檢測呈陰性，最後全都不治。日本則發現國內首例母子垂直感染新冠肺炎的病例。

法國衛生部確認，新款變種是在拉尼永（Lannion）一間醫院的群聚感染個案發現，79名確診者中有8人感染這款變種。他們雖有感染病毒的典型症狀，但在最初的深喉採樣核酸檢測中只呈陰性；後來透過血液樣本和呼吸系統組織作基因排序分析，發現是新型變種。目前8名感染者都已去世。

該新變種病毒被稱為「le variant breton（布列塔尼變種毒株）」，引發新冠病毒已突變成能躲過一般PCR檢測。初步研究未顯示新變種更具傳染力或更致命，但仍需更多研究來判斷。

日本新生兒確診 疑母子垂直感染

NHK報導，日本小兒科學會等團體針對全國設有小兒科的1124間醫療機構進行調查。結果發現，到去年8月底為止，共有52名新生兒由確診母親生下，其中1名嬰兒在出生後立即進行的核酸檢驗驗出陽性，另外51名嬰兒則是陰性。

報導指出，這名嬰兒健康狀況沒有問題，疑似為母子垂直感染。目前歐美研究也有發現少數疑似母子垂直感染新冠肺炎，這是日本國內首度發現的個案。

檢測 日本 新冠肺炎

上一則

英軍現代化！發展科技、海軍戰力 裁減陸軍1萬人

下一則

歐盟英國又掀疫苗大戰 歐將禁止出口

延伸閱讀

加州變種流竄 新澤西州日增病例冠全美 暫停重開

加州變種流竄 新澤西州日增病例冠全美 暫停重開
法國外長召見提醒分際 中國大使：行程忙明天再議

法國外長召見提醒分際 中國大使：行程忙明天再議
重啟商業太快 變種病毒太毒 美國21州新冠病例又增加

重啟商業太快 變種病毒太毒 美國21州新冠病例又增加
日本出現新生兒確診 疑國內首例母嬰垂直感染

日本出現新生兒確診 疑國內首例母嬰垂直感染

熱門新聞

世界衛生組織（WHO）專家今天表示，他們可能建議2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株蔓延的國家使用美國嬌生集團研發的疫苗。(路透)

世衛專家：變種病毒蔓延國家 擬建議使用嬌生疫苗

2021-03-17 13:50
泰王罕見地與王后素提達（右）、貴妃席詩妮娜（左）留下排排坐同框照片。（取材自推特）

第二王后？貴妃詩妮娜「平起平坐」泰王、王后

2021-03-14 03:21
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
巴基斯坦總理康恩20日確診新冠肺炎。（路透）

巴基斯坦總理 接種2天後確診

2021-03-20 09:40
俄羅斯一名男子被棕熊追趕。(影片截圖)

男講電話下一秒竟遭棕熊追趕 拔腿狂奔到對街

2021-03-21 16:56
民眾19日在洛杉磯韓國城手持「亞特蘭大停止仇恨亞裔」標語，抗議針對亞裔的仇恨攻擊。（Getty Images）

不只美國 西方國家針對亞裔仇恨犯罪普遍增加

2021-03-21 11:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生