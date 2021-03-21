歐洲多國爆「反防疫示威」 高呼解禁、拒打疫苗

倫敦20日有民眾上街，反對抗疫封鎖措施。 （美聯社）

歐美各國展開疫苗 接種多時，但是疫情仍未完全消退，民眾卻已經厭倦遵守防疫 限制措施。歐洲多個國家20日同時爆發反對防疫限制的示威遊行，德國黑森邦城市、英國倫敦 、荷蘭阿姆斯特丹、芬蘭赫爾辛基等都有抗議活動，各地警方也出動逮人。

德國 北黑森2萬人上街

黑森邦北部大城卡塞今天爆發不滿防疫限制的大規模示威，抗議者脫離獲准抗議地點流竄至市內各地後，也與反制的抗議者爆發扭打。警方則動用水柱、警棍和胡椒噴劑驅離抗議民眾。

警方表示，這起示威抗議吸引1.5萬到2萬人上街，成為今年迄今德國境內最大規模的這類示威抗議之一。還有北黑森警方發推文譴責抗議者一再攻擊緊急救護人員，「這不是和平示威抗議該有的樣貌」。

德國慕尼黑20日示威活動中遇到警察阻礙他們前進。（美聯社）

今天的示威由德國反新冠防疫措施團體「橫向思維」（Querdenker, Lateral Thinkers）運動號召發起，這項運動獲得極左翼、陰謀論信奉者、反疫苗人士以及右翼極端分子的青睞。

英國 倫敦千人抗議33被逮

英國單日新增5587人確診，較前一天增加785人，並新增96人死亡，不過，同時在倫敦有數千人上街抗議防疫封鎖措施，據報僅有少部分人戴口罩，無人保持社交距離。

中央社引述法新社報導，估計數千名民眾聚集於海德公園，展開示威。抗議群眾遊行穿越倫敦市中心後，約100人重返海德公園，並傳出肢體衝突和朝警官丟擲瓶罐事件。倫敦都會區警察局表示，傍晚逮捕33人，大部分是違反防疫規定。

瑞士 5000人集結抗議

歐洲其他幾個城市今天也出現反對防疫限制措施的示威抗議。

在荷蘭，警方動用水柱驅離聚集在首都阿姆斯特丹博物館廣場的大約500名抗議者，他們不聽從警方要求解散非法示威抗議的命令。據當地電視新聞頻道報導，示威抗議者隨後轉往附近一條運河並遭警方圍堵，其後被送上巴士載往不同地點。

芬蘭警方估計約400名無戴口罩的人，20日聚集在首都赫爾辛基，抗議當局的封鎖措施。（美聯社）

在瑞士，估計約3000至5000人在西北部城市利斯塔集結，要求終結關閉餐廳和其他場所已數個月的防疫措施。示威抗議者高舉的標語牌寫著「夠了！」「疫苗殺人」「讓愛而非恐懼指引你」等。

在芬蘭，警方估計約400名無戴口罩的人，聚集在首都赫爾辛基，抗議當局封鎖措施。據報其他城市亦有零星集會。

奧地利約1000人參加在維也納中央火車站附近舉行的示威活動；羅馬尼亞首都布加勒斯特，也有超過1000名反對接種疫苗的人上街，大部分人無戴口罩。