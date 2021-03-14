義大利近一周感染率升15% 將再全面封鎖

義大利疫情再起，米蘭和羅馬等七個地區被歸為最高警戒區，圖為人們13日走在米蘭最熱鬧的酒吧區。（歐新社）

義大利 新冠疫情 再度告急，一周來感染率上升15%，一個月前甫接任義大利總理的德拉基（Mario Draghi）宣布15日起多數地區商店、餐廳和學校再次關閉，復活節 將全國封鎖。

在德國等歐洲國家制定解封計畫之際，染疫死亡數超過10萬人的義大利重新封鎖，政府歸咎是變種病毒傳染導致疫情再起。包括米蘭和羅馬，義大利已有七個地區被歸為最高警戒的紅色區域，15日起，義大利逾半數地區將面臨最嚴格防疫限制，民眾除了工作、就醫或其他緊急狀況因素外不得離家。4月3至5日的復活節周末則是全國進入紅色警戒，非必要商店全關閉。

義大利總理德拉基12日訪羅馬-法林明高機場，緊戴口罩。（歐新社）

德拉基說：「我很清楚限制措施將對孩子的教育、經濟和每個人的心理健康造成衝擊，但為了避免情勢惡化，有必要採取更嚴格措施。」他承諾加速提高疫苗接種率，並尋求進一步提高今年的預算赤字，以協助支撐經濟。

巴西逾1143萬染疫 全球第二多

而巴西疫情持續升溫，巴西衛生部13日通報新增7萬6178件，總計來到1143萬9558件。巴西12日已再超越印度，成為全球新冠肺炎確診病例第二高的國家。世界衛生組織表達高度關切，呼籲採取嚴格措施遏止確診和死亡病例攀升，並緩解負擔過重的醫療體系。

法國女演員柯琳娜瑪絲耶侯（左）12日在法國凱撒電影獎頒發最佳服裝獎時，公然脫下禮服，赤裸的上身寫著「沒有文化就沒有未來」。（美聯社）

法藝文場館關近半年 演員裸身抗議

另外，法國自去年10月底因疫情下令關閉文化場館，藝術工作者為表達不滿並要求政府重新開放，近來發動全國劇院占領行動，且規模不斷擴大，除了法蘭西劇院（Comédie-Française）外的國家級劇院都被攻占，全國目前至少有30座城市的劇場與表演藝術工作者都加入陣隊。而法國女演員柯琳娜瑪絲耶侯（Corinne Masiero）12日甚至在法國凱撒電影獎頒發最佳服裝獎時，公然脫下禮服，赤裸的上身寫著「沒有文化就沒有未來」。