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歐盟有條件為中俄疫苗開綠燈 馬克宏：未見中試驗訊息

編譯中心／綜合4日電
巴西亞馬遜州市政醫護人員乘船，沿河為當地居民提供疫苗。（路透）
巴西亞馬遜州市政醫護人員乘船，沿河為當地居民提供疫苗。（路透）

歐盟鬆口，願意有條件地給中國和俄羅斯的新冠肺炎疫苗開綠燈。而法國總統馬克宏則提出警告，如果這些疫苗效果不佳，可能會促成病毒的變異。

歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）2日向多名歐盟議員表示，來自俄羅斯和中國的新冠肺炎疫苗製造商若能「展示全部數據」的話，就可能獲准在歐盟使用。

歐盟因疫苗接種工作進展緩慢，近來備受輿論詬病，計畫遇阻原因是供應不足阻礙疫苗交付，一些歐洲領導人已表示願考慮使用俄羅斯生產的「衛星V」新冠肺炎疫苗。試驗結果顯示，該款俄羅斯疫苗的有效率為91.6%。

法國疫苗推廣項目首席科學顧問費舍爾（Alain Fischer）日前也公開表示，如果中俄疫苗的有效性和安全性得到科學證實的話，布魯塞爾方面沒有任何理由拒絕在歐盟範圍內使用它們。

此外，馬克宏對智庫大西洋理事會（Atlantic Council）發表演講時坦承，中國在向其他國家配發疫苗方面的初期「外交成功」，可被視為「對作為（西方）領導人的我們有些羞辱」。但是他警告，來自國藥集團或科興生物疫苗的功效仍不明，因為完全沒有關於試驗的訊息。

馬克宏說：「這意味著從中長期來看，如果這種疫苗不合適的話，幾乎肯定它將促成新變種的出現，這絕對不會解決這些國家的情況。」

疫苗 歐盟 俄羅斯

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