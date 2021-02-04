為醫護募3000萬英鎊 英百歲老兵染疫逝

在疫情期間幫英國醫護募得大筆善款的英國二戰老兵摩爾，2日因新冠病毒病逝，享嵩壽100歲。（美聯社）

高齡100歲的英國 二戰老兵摩爾去年在自家花園繞行100圈，致力幫醫護人員募款，感動全世界。他在確診新冠病毒後於1月31日入院，2日不幸病逝，英國女王帶頭向他家人致意。

英國廣播公司（BBC）報導，退役上尉摩爾（Tom Moore）感染新冠病毒後出現呼吸窘迫，在1月31日入住貝德福醫院。

摩爾的女兒在推特2日發文表示：「我們悲痛宣布我們摯愛的父親，摩爾上尉已經過世。我們很感激在他生命的最後時刻，能夠陪伴在他的身邊。」

推文指出：「我們和他聊天、追憶童年，以及我們美好的母親，我們一起哭、一起笑。我父親最後一年的生命充滿意義，他恢復活力，並經歷了過去只能夢想的事。」推文稱：「雖然時間短暫，但他存在許多人心中。他是很棒的父親、祖父，會永遠活在我們心中。」

摩爾於去年4月立下在百歲大壽前繞行自家花園100圈的目標，希望為英國國民保健署募1000英鎊（約1364美元 ）。

在全球疫情 延燒期間，摩爾的挑戰是難得正面新聞，當時消息不僅迅速傳遍全英國，也在國際間獲得關注。最終，善款大量湧進，摩爾募得超過3000萬英鎊（約4092萬美元）。

由於摩爾的善舉鼓舞了全英國，英國女王去年7月為摩爾封爵。

摩爾也與英國歌手麥可波爾（Michael Ball）及NHS人員合作，翻唱經典歌曲「你永遠不會獨行」（You'll Never Walk Alone），為NHS醫護募款。這首歌登上英國單曲排行榜冠軍，摩爾因此成為史上最年長冠軍得主。