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富國搶疫苗… 世衛譴責：應該公平分給全球

編譯陳韋廷、田思怡／綜合31日電
大規模疫苗施打在英國已實施數周，圖為1月31日一位婦人在哈特浦社區疫苗接種中心準備接種。（路透）
大規模疫苗施打在英國已實施數周，圖為1月31日一位婦人在哈特浦社區疫苗接種中心準備接種。（路透）

英國首相強生表示，他目標在今年秋天之前為所有英國成年人打完新冠疫苗的第一劑。不過，世界衛生組織（WHO）呼籲英國在為高風險族群打完疫苗後，就不要再繼續進行打疫苗計畫，以便把疫苗公平分配給全球。

世衛組織表示，各國的目標應該是在今年底之前，把20億劑的疫苗公平分配給全球。世衛發言人瑪格麗特．哈里斯說，她要對英國人民說「你們可以等」，因為把疫苗平等分配給全球，明顯是在道德上正確的事。

世衛秘書長譚德塞也譴責富裕國家爭相取得大批新冠疫苗，貧窮國家卻難以取得。他表示，這種狀況只是加劇全球的不平等。英國、以色列和阿拉伯聯合大公國是施打疫苗速度最快的國家，英國已為超過10%人口施打，許多較窮的國家還沒有開始打。

世衛是領導疫苗全球取得機制（COVAX）的機構之一，確保疫苗能公平配送到世界各地。譚德塞表示，目標是要在今年的頭100天內，讓所有國家替醫療人員和年長者接種疫苗。譚德塞以愛滋病危機為借鏡，呼籲避免重蹈覆轍。愛滋病藥物剛問世時，富裕國家先取得救命藥物，近十年後，較窮國家才買得起。

疫苗大戰 德嗆祭法律戰

此外，歐盟與英國藥廠AstraZeneca之間的疫苗供貨爭端愈演愈烈，德國政府今天威脅要對無法按時交付疫苗的藥廠祭出法律行動，還要提早買2022年的疫苗，先做好準備。

德國經濟部長阿特麥爾說：「若事實證明這些公司未遵守義務，我們將不得不決定訴諸法律。沒有任何公司能冷落歐盟，獨厚另一個國家。」而為解決疫苗延遲交貨問題，德國高官將與AstraZeneca等藥廠開會商討。

歐盟要求AstraZeneca將英國廠生產的疫苗提供歐盟，但AstraZeneca拒絕，因為必須先滿足英國需求。義大利上周也因為美國藥廠輝瑞延遲疫苗交付，威脅要採取法律行動。

疫苗 英國 世衛

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