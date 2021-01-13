今年難達群體免疫！世衛：疫苗接種率不足

世界衛生組織（WHO）科學家11日警告，大規模疫苗 接種雖陸續展開，今年仍不太可能達成新冠病毒群體免疫。世衛 國際專家小組將於14日前往中國 武漢市，調查新冠肺炎疫情起源。

過去幾周，英國、美國、歐盟、加拿大、以色列和其他國家已陸續對數百萬民眾進行接種。然而，世衛首席科學家史瓦米那尚警告：「我們今年將無法達成任何程度的群體免疫。」她表示，一些特別容易遭病毒傷害族群開始受疫苗保護，但今年仍很難有足夠比率人口接種，達成群體免疫，少數國家可能達標，但無法讓全球受保護。

世衛負責COVAX全球新冠疫苗計畫的高階顧問艾沃德說：「目前所有能看到的疫苗接種工作，幾乎都是在中、高收入國家。但我們必須看到中、低收入國家民眾也開始接種疫苗。」

科學家認為，至少必須有七成人口接種疫苗，才能達成群體免疫。然而，專家擔心，由於新冠病毒傳染性極高，可能必須有更高比率人口接種，才能達到群體免疫門檻。

世衛組織秘書長譚德塞11日在日內瓦舉行的視訊記者會上說，國際專家小組將從武漢開始研究，確定早期病例的感染途徑。世衛突發衛生事件執行主任萊恩指出，國際專家小組前往中國是尋找未來可能拯救生命的答案，不是找罪魁禍首，這項任務屬於科學而非政治。