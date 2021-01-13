我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

今年難達群體免疫！世衛：疫苗接種率不足

編譯中心／綜合12日電

世界衛生組織（WHO）科學家11日警告，大規模疫苗接種雖陸續展開，今年仍不太可能達成新冠病毒群體免疫。世衛國際專家小組將於14日前往中國武漢市，調查新冠肺炎疫情起源。

過去幾周，英國、美國、歐盟、加拿大、以色列和其他國家已陸續對數百萬民眾進行接種。然而，世衛首席科學家史瓦米那尚警告：「我們今年將無法達成任何程度的群體免疫。」她表示，一些特別容易遭病毒傷害族群開始受疫苗保護，但今年仍很難有足夠比率人口接種，達成群體免疫，少數國家可能達標，但無法讓全球受保護。

世衛負責COVAX全球新冠疫苗計畫的高階顧問艾沃德說：「目前所有能看到的疫苗接種工作，幾乎都是在中、高收入國家。但我們必須看到中、低收入國家民眾也開始接種疫苗。」

科學家認為，至少必須有七成人口接種疫苗，才能達成群體免疫。然而，專家擔心，由於新冠病毒傳染性極高，可能必須有更高比率人口接種，才能達到群體免疫門檻。

世衛組織秘書長譚德塞11日在日內瓦舉行的視訊記者會上說，國際專家小組將從武漢開始研究，確定早期病例的感染途徑。世衛突發衛生事件執行主任萊恩指出，國際專家小組前往中國是尋找未來可能拯救生命的答案，不是找罪魁禍首，這項任務屬於科學而非政治。

疫苗 世衛 中國

上一則

土耳其傳教士性侵、詐欺判囚1075年！自豪有1000個女友

下一則

日本疫情凶！菅義偉內閣支持率降至40% 首度逆轉

延伸閱讀

中國同意世衛專家入境 譚德塞:從武漢展開研究

中國同意世衛專家入境 譚德塞:從武漢展開研究
WHO新冠病毒溯源國際專家 14日赴中考察

WHO新冠病毒溯源國際專家 14日赴中考察
世衛專家何時赴中查疫情起源 譚德塞:下周說明

世衛專家何時赴中查疫情起源 譚德塞:下周說明
世衛秘書長聖誕感言：勿糟蹋眾人為疫情所做犧牲

世衛秘書長聖誕感言：勿糟蹋眾人為疫情所做犧牲

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
印尼三佛齊航空9日疑失事，機上有12名機組員。部分機組員的家屬10日在雅加達機場等候搜救的消息。中央社

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

2021-01-10 09:36
德國總理梅克爾。Getty Images

美國會騷亂 梅克爾指川普要為暴力負責

2021-01-07 08:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世