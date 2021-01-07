雙創高 英國單日1041人病故 連2天確診破6萬

英國 新冠病毒疫情 未有放緩，昨天首度突破6萬人確診後，今天又刷新昨天紀錄，有6萬2322人確診；此外，今天新增1041人死亡，是去年4月以來單日病故人數首次破千。英國國會以524票贊成、16票反對通過英格蘭封城令，政府當局也宣布取消公開考試。

首相強生（Boris Johnson）指，病毒變種導致出現前所未見看確診人數，因此政府別無他法下再次封地。他強調，封城期屆滿後不會即時取消所有措施，而是循序漸進地恢復正常生活。

天空新聞（Sky News）報導，受到疫情影響，教育大臣威廉森（Gavin Williamson）6日宣布，今年在英格蘭地區的中等教育普通證書（GCSE）、高級程度會考（A-level）及高級補充程度會考（AS-level）會取消，由教師評估取代。

據報導，今次是英國疫情爆發以來，第十日錄得單日千人以上喪生。英國截至4日共有3萬451名新冠病人留醫，是首度有3萬人以上在醫院接受治療；而截至5日，有2645名病人需要靠呼吸機協助維持生命。

英國疫苗 大臣札哈維（Nadhim Zahawi）6日表示，英國必須每周提供超過200萬劑疫苗，才能實現首相強生所提出2月中旬以前，為全國約1400萬弱勢人群接種疫苗的艱鉅任務。

他告訴英國天空新聞網說，「這無疑是個艱鉅的目標，但我有信心，通過NHS制定的計畫，我們將實現這個目標」，並指迄今施打完的130萬劑疫苗，四分之一對象是80歲以上長者。

歐盟藥管局批准莫德納疫苗

此外，歐盟藥管局(European Medicines Authority, EMA)6日批准美國藥廠莫德納(Moderna)研發的新冠疫苗，這是EMA批准的第二款新冠疫苗。

歐盟當局正在加速接種疫苗的努力，因為他們擔心，會出現更多傳染性更強的新型冠狀病毒變種病毒。