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聖誕惡夢！英「被鎖國」成孤島 食品藥物運送受阻 旅外變人球

編譯中心／綜合21日電
由於聖誕節將近和英國脫歐不確定性，許多貨車排隊進入英國多佛港準備出貨至法國。（Getty Images）
由於聖誕節將近和英國脫歐不確定性，許多貨車排隊進入英國多佛港準備出貨至法國。（Getty Images）

英國出現新冠肺炎新變種病毒，超過40國對英國祭出交通禁令，英國淪為孤島，原本預料無協議脫歐時會出現的亂象提前登場；其中法國宣布暫停兩國海陸空人流貨運48小時，不僅造成旅客滯留，更衝擊物流和貿易，恐致英國的糧食和藥物出現補給延誤。

目前全球有超過40個國家宣布暫時禁止英國客機入境，包括愛爾蘭、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、羅馬尼亞、荷蘭、比利時、瑞士、俄羅斯、加拿大，甚至遠至印度、巴基斯坦和香港等。

造成最大混亂的是法國，法國從21日起暫停所有與英國的交通聯繫48小時，並要求22日起由英入境者須在出發前接受病毒檢測。最靠近法國的英格蘭東南部多佛港（Dover）有許多貨櫃車交通阻塞，不少司機到場才發現無法通關，造成長達11公里車龍。儘管法國貨運還是能運往英國，但法國貨車司機可能不會送貨去英國，以免回不去。受此影響，這些貨平時都是定期來自法國和比利時大型配送中心的易腐食品，包括冬季蔬菜。而蘇格蘭飲食業行政總裁威瑟斯表示，有逾100輛運送海鮮的貨車準備供應法國、西班牙的聖誕批發市集，如今貨車滯留於邊境，海鮮恐將腐壞：「這是聖誕節前惡夢。」

8港口運送緊急醫療物資

多佛港每日約有1萬架次貨車，涉及英國跟歐洲的約九成貨運，對英國民生物資至關重要。肯特郡警方已提前啟動原為「硬脫歐」準備的疏導交通緊急程序「堆疊行動」。衛報引述消息人士報導，緊急藥物包括輝瑞疫苗將繼續跨海峽供應。當局緊急安排另外8個港口，用於緊急醫療物品供應。

英國首相強生也安撫超市搶購人潮，表示英國目前的藥物與物資供應無虞；他表示與法國總統馬克宏通過電話，「雙方都希望儘快解決問題」，並說雙方談話愉快，但對於何時恢復通關避重就輕。此外，歐盟成員國齊聚布魯塞爾商討共同對策，有人提出要對所有從英國入境的民眾進行篩檢，但尚未有定論。

德國法蘭克福機場駐警21日將一群旅客從病毒檢測中心送往登機門。德國已採取暫停英國...
德國法蘭克福機場駐警21日將一群旅客從病毒檢測中心送往登機門。德國已採取暫停英國班機和乘客入境措施，防堵變種新冠病毒。（法新社）

英旅客滯留德機場變人球

多國禁止英國班機和旅客入境後，21日飛抵德國漢諾威機場的63名英國旅客被留下，現場有有衛生官員與護理師立即展開採檢，有些還穿著防護衣，如臨大敵。旅客必須在機場過夜，等待檢測呈陰性反應才能離開，現場旅客包括一名九個月大的嬰兒。

根據最新數據，英國21日新增3萬3364人確診，連續2天確診人數突破3萬人，28天內確診者有215人病故，總計6萬7616人死亡。

全球疫情表
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英國 機場 檢測

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