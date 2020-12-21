南韓連5天千人確診 疫情燒到關李明博監獄

南韓前總統李明博服刑的首爾東部看守所爆發新冠肺炎群聚感染，不過李並未染疫。（歐新社資料照片）

儘管各國紛紛開打疫苗，疫情 仍不容小覷。日本東京連5天單日新增逾500例確診；南韓單日確診1097例飆新高，關押前總統李明博的首爾一座監獄 更爆出群聚185人染疫。

路透報導，南韓連續第5天單日新增確診病例破千。新增的1097例確診中，1072例屬社區傳染，25例為境外移入，使得全國總感染人數來到4萬9665人，病故則達674人。

法務部官員表示，首爾東南部一所監獄爆發疫情，有多達184名的受刑人和1名工作人員染疫。因貪汙罪鋃鐺入獄的保守派前總統李明博也在該所監獄服刑，病毒採檢呈陰性反應。此外，忠清北道清州市一間老人療養院有61人染疫。

南韓收治新冠肺炎重症患者病床數量告急，圖為今年3月翰林大學聖心醫院醫護人員在葉克膜中心檢查一名重症患者畫面。（路透）

韓重症病床剩38張 擬明年3月打疫苗

南韓疫情爆發也加重醫院負擔，當局20日指出，截至18日全國僅剩38張病床能立即收治新冠重症患者。另據韓聯社報導，一名58歲確診女病患20日從忠清北道轉送至首爾的醫院中脫逃，警方隨即展開大規模搜捕，最終於兩小時後在忠清北道清州市拘捕她，目前足跡有待釐清。

總理丁世均20日表示，預計將於明年2月至3月起大規模接種疫苗。

日確診者來不及送院 家中亡

日本疫情嚴峻，東京20日新增556例確診，創周日新高，累計確診逾20萬例。廣島縣政府20日證實有一名有慢性病的60多歲確診者，在等待送院期間死亡。據報患者在13日確診，14日自行到醫院求醫，但醫生竟然要求患者先行回家，等待15日再安排送院。患者病情當晚急劇惡化，最終在家中死亡。

星檢疫酒店 出現13例確診

新加坡衛生部20日表示，有13名從英國、美國、阿聯和印尼等10個國家入境旅客，在烏節路商圈的防疫旅館隔離期間先後確診，他們病毒基因排序相似，不排除集體感染。該旅館19日起停止接收新住客，500名飯店員工需要接受檢測。

繼英國後 南非 也現變種病毒

英國發現新病毒株後，南非也發現變種病毒。南非衛生部長姆希齊並警告，現在健康年輕人一樣面臨染疫病故的風險。南非媒體EWN報導，姆希齊18日與衛生專家、科學家共同發表的新發現，顯示變種病毒散播速度更快，是南非出現第2波疫情的原因。過去24小時南非新增8725起新病例，累計病例數已超過90萬1000例。