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土耳其總統危險了！兩親近官員確診治療中

編譯中心／綜合31日電
擁有超過160年歷史的新加坡本地百貨公司羅敏申（Robinsons）宣布將結束營業，烏節路麒麟大廈店面門口31日出現排隊人潮。（中央社）
擁有超過160年歷史的新加坡本地百貨公司羅敏申（Robinsons）宣布將結束營業，烏節路麒麟大廈店面門口31日出現排隊人潮。（中央社）

美國約翰霍普金斯大學統計，截至美東時間10月31日晚間，全球至少119萬3070人死於新冠病毒，累計至少4591萬6151例確診。疫情爆發以來，多國領袖、官員確診，土耳其總統厄多安的發言人卡林、內政部長索魯31日也證實染疫，兩人與總統工作關係十分密切。厄多安目前依舊行程滿檔，健康狀況沒有異常跡象。

土耳其衛生部31日新增2213名確診、75人死亡，累計37萬5367例確診、1萬252例病故。厄多安的發言人卡林31日發推文證實自己染疫，「症狀輕微，接近治療的最後階段」。此前，索魯也表示，自己、妻子和女兒都於26日確診，正住院治療。

卡林和索魯都經常與厄多安開會，擁有密切工作關係。厄多安31日走訪東部萬恩省出席執政黨正義發展黨（AKP）活動，之後又視察受強震破壞的伊茲米爾，健康狀況沒有出現異常跡象。

印尼破40萬確診 韓新增127例

印尼總確診數突破40萬人，成為東南亞疫情最嚴重的國家。印尼31日公布，境內新增3143起確診，累計確診增至41萬88例；同日新增87例死亡，累計1萬3869人病歿。

南韓方面，截至31日凌晨零時，確診新增127例，累計達2萬6511例。韓聯社報導，南韓單日確診數連續4天破百例，顯示防疫措施鬆綁下，群聚感染案例攀升，近8成集中在首都圈，特別是在親友聚會、三溫暖、學校等日常場合相關確診者持續出現。

星老字號百貨 不敵疫情熄燈 

受到網路購物趨勢及疫情衝擊，擁有超過160年歷史的新加坡本地百貨公司羅敏申（Robinsons）無預警宣布將結束營業。消息一出，許多民眾紛紛趕在最後一刻前往購物。新加坡迄今總確診病例達5萬8015例。

羅敏申集團30日宣布，已啟動烏節路麒麟大廈及來福士城兩家店面的清查盤點程序，預計數周內將關閉。消息傳出當天，羅敏申百貨即出現大批人潮。許多民眾希望在正式結束營業前，把握最後的購物機會，也有不少消費者急著用掉手上的折價券。

全球疫情表
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