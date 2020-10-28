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1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

比利時醫療瀕臨崩潰 要求染疫醫師看診

編譯中心／綜合27日電
比利時列日市要求染疫醫生繼續在醫院工作。（Getty Images）
比利時列日市要求染疫醫生繼續在醫院工作。（Getty Images）

歐洲新冠肺炎疫情加劇、醫院病患暴增，為此，比利時大城列日市要求已染疫的醫生繼續工作，避免醫院系統崩潰。比利時國防部長透露，軍方準備動用1500人往醫院與護理院協助。

疫情海嘯將來臨 當局仍拒絕封鎖

BBC報導，列日市約四分之一的醫護人員確診新冠肺炎，該地區已有10間醫院要求染疫但沒有症狀的醫護人員繼續工作。比利時醫學會會長迪佛斯表示，為了避免醫院系統在幾天內崩塌，他們別無選擇。迪佛斯也坦承，此舉有明顯風險會將病毒傳染給病患。

列日市有三分之一的受檢者病毒檢測呈陽性反應，醫院正轉移病患至其他城市並取消非緊急手術；此前，比利時衛生部長警告，該國疫情狀況已經接近「海嘯」等級。但政府為免衝擊經濟，拒絕實施封鎖，只下令餐飲停業。

比利時東部韋爾維耶市一家醫院因患者急增，27日安排工人增建臨時醫療設施。（Get...
比利時東部韋爾維耶市一家醫院因患者急增，27日安排工人增建臨時醫療設施。（Getty Images）

列日警察、教師 逾半染疫、隔離

比利時目前累計共32萬1031人確診、1萬810人喪生。此外，境內一個月有逾2300名警察確診，截至19日有557名警員在家檢疫，列日市所在列日省警隊約五成人無法執勤。

學校也因確診、隔離人數過多而出現授課困難，一所學校校長表示，有半數教師生病或接受隔離。22日官方數據顯示，10月中旬該國全法語教育系統中，師生確診增逾一倍；法語教育部遂決定延長11月初的秋季假期，並擬於29日開會討論假期後應否全面遠距授課。

人均新冠病毒感染率 歐洲第一

據紐約時報全球疫情地圖顯示，約有1100萬人口的比利時過去7天新增8萬3156例確診，平均每10萬人有728染疫，人均新冠病毒感染率高踞歐洲第一位；疫情尤以列日市等法語區最嚴重，感染率約是同為疫情復燃重災區法國的2倍；而同期比利時的新冠死亡率，為每10萬人之中的5.8人，為僅次捷克的歐洲第二嚴重。

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）26日建議歐洲各國，可能有必要重新實施旅遊限制、居家令甚至全國封城，以遏止第二波疫情。

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